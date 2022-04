USA und Europa : Fälle schwerer Hepatitis bei Kindern

Aktualisiert am

In den Vereinigten Staaten sind zuletzt mehrere Kinder ungewöhnlich schwer an einer Leberentzündung erkrankt. Auch aus Europa wurden einzelne Fälle gemeldet. Die Ursache ist noch unklar.

In den Vereinigten Staaten sind unerwartet viele Kinder an einer schweren Form von Hepatitis erkrankt. Die oberste Gesundheitsbehörde (CDC) rief die Ärzte des Landes am Donnerstag auf, junge Patienten mit Leberentzündung auf das Adenovirus zu testen, das unter Umständen für die Krankheitswelle verantwortlich sei.

Im vergangenen November hatte ein Kinderkrankenhaus im Bundesstaat Alabama fünf Kinder mit schweren Leberentzündungen und Infektionen mit Adenoviren gemeldet. Bei drei der Patienten im Alter von bis zu sechs Jahren wurde akutes Leberversagen diagnostiziert, zwei benötigten eine Transplantation. In den folgenden Wochen erkrankten vier weitere Kinder an schwerer Hepatitis. Wie die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention mitteilten, verlaufe eine Hepatitis bei gesunden Kindern meist mild. Der schwere Verlauf in Alabama sei daher auffällig.

Auch der Bundesstaat North Carolina registrierte inzwischen mehrere Fälle von schweren Leberentzündungen in Verbindung mit dem hochansteckenden Adenovirus, das Infektionen an Augen, Atemwegen und im Magen-Darm-Bereich auslöst. „Wir konnten noch keine eindeutige Ursache finden oder gemeinsame Voraussetzungen, unter denen sich die Kinder infizierten“, sagte Bailey Pennington, eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in North Carolina, dem Sender NBC.

Nach den bisherigen Untersuchungen der amerikanischen Behörden stehen die Leberentzündungen, die vereinzelt auch bei Kindern in Großbritannien, Spanien und Dänemark nachgewiesen wurden, nicht in Zusammenhang mit Corona. Keiner der jungen Patienten in Alabama hatte sich vor der Hepatitis mit Corona infiziert oder war gegen das Virus geimpft worden.