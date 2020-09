Zu frühe Menopause : Wenn die Uhr viel schneller tickt

Als Katharina Kröll, deren richtiger Name anders lautet, vor zwei Jahren wegen ihrer unregelmäßigen Menstruation zum Frauenarzt geht, erhält sie eine schockierende Diagnose: Mit 23 Jahren ist sie bereits in der Menopause. Normalerweise beginnt diese etwa ab Mitte 40 und kündigt die Lebensphase einer Frau an, in der keine Schwangerschaft mehr möglich ist.

„Ich hatte zu jener Zeit Zyklen von teilweise 280 Tagen“, sagt Kröll. Ihre Periode ließ also manchmal bis zu neun Monate lang auf sich warten. Zunächst hatte ihr Arzt gesagt, das sei normal bei jungen Frauen, vor allem, wenn sie viel Sport machen und reisen. Kröll lief zu dieser Zeit Halbmarathon und ging mit ihrem Freund mehrere Male im Jahr auf große Reisen. Eine Untersuchung jedoch zeigte niedrige Werte genau jener Hormone, die für den reibungslosen Ablauf einer Schwangerschaft sorgen.