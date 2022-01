Erbliche Hautkrankheit : Langzeitstudie belegt Erfolg von Gentherapie bei Schmetterlingskrankheit

Der Fall des damals sieben Jahre alten Jungen machte Ende 2017 international Schlagzeilen: Als erster Mensch der Welt hatte das an der lebensbedrohlichen Schmetterlingskrankheit (Epidermolysis bullosa) leidende Kind 2015 und 2016 im Brandverletzten-Zen­trum der Ruhr-Universität Bochum 80 Prozent seiner Haut mit seinen genmodifizierten Stammzellen ersetzt bekommen; kurze Zeit nach der letzten Operation konnte der kleine Patient die Klinik verlassen. In einer soeben im „New England Journal of Medicine“ veröffentlichten Langzeitstudie legen die beteiligten Mediziner aus Deutschland und Italien nun dar, dass der aufsehenerregende Erfolg von Dauer zu sein scheint.

Der Zustand der transplantierten Haut des Jungen ist auch sechs Jahre nach der letzten Operation noch „robust und stabil“, sagt Tobias Rothoeft, der den Patienten damals über Monate hinweg auf der Intensivstation betreute. „Wir konnten auch zeigen, dass die aus genetisch veränderten Stammzellen entstandene Haut die gleichen sensorischen Qualitäten hat wie normale, gesunde Haut“, sagt der Oberarzt an der Bochumer Universitäts-Kinderklinik. „In den transplantierten Bereichen ist der Junge also als gesund zu betrachten.“

Verletzlich wie Schmetterlingsflügel

Bei Epidermolysis bullosa handelt es sich um eine Erbkrankheit. Betroffene Jungen und Mädchen werden auch Schmetterlingskinder genannt, weil ihre Haut an verletzliche Schmetterlingsflügel erinnert: Sie ist äußert dünn, brüchig und schlägt bei minimalen Einflüssen Blasen, reißt und löst sich auf. Eine heilende Therapie gab es bisher für die Schmetterlingskrankheit nicht. Auch um den in Bochum behandelten Jungen stand es schlecht. Zu Beginn der Behandlung lag er wie eine Mumie im Bett, war von Kopf bis Fuß in Verbände gewickelt und wegen seiner vielen chronischen Wunden und Infektionen völlig ausgezehrt. Alle konservativen und chirurgischen Therapieversuche blieben erfolglos.

In Zusammenarbeit mit dem Center for Regenerative Medicine der Universität Modena entschieden sich die Bochumer Ärzte, dem Patienten Haut zu entnehmen, um daraus Stammzellen zu gewinnen. In diesen Stammzellen wurde von den Forschern in Modena der Gendefekt „repariert“, um schließlich Oberhautgewebe züchten zu können. Nie zuvor war das Stammzellverfahren auf einer so großen Hautfläche angewandt worden. Seit der Entlassung aus der Klinik nimmt der Junge – wie die Forscher berichten – an „altersgerechten Aktivitäten teil“. Neue Blasen hätten sich nicht auf der Haut des Patienten gebildet, sein Immunsystem sei intakt.