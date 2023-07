Nach der Geburt von Sohn Jason hätten Nadine Czarnetzki und ihr Mann Oliver nicht glücklicher sein können. Der Kleine kam im November 2016 zur Welt, ein absolutes Wunschkind. „Jason war kerngesund, und die Geburt verlief ohne Komplikationen“, erzählt die Verkäuferin aus Hamm.

Kurz vor Weihnachten dann wollte Nadine Czarnetzki morgens aufstehen, kam aber nicht hoch. „Mein rechtes Bein war plötzlich taub, so als wäre es eingeschlafen“, sagt die 33-Jährige. „Außerdem hing mein rechter Arm nur noch schlapp runter, ich konnte ihn nicht mehr heben.“ Als sie sich zu ihrem Mann umdrehte, blickte der sie verwundert an und sagte: „Dein rechter Mundwinkel hängt irgendwie schief runter.“ Das sind die letzten Worte, an die sie sich noch erinnert. Danach verlor sie das Bewusstsein und wachte erst wieder in der Klinik auf. „Es war schrecklich“, sagt sie. „Ich hatte kein Gefühl mehr in der rechten Körperhälfte.“