Nach einer Bauchoperation bekam der Patient eine Drainage, über die Blut und Flüssigkeiten aus dem Bauch ablaufen sollten. Stattdessen wurde der Schlauch im Krankenhaus mit einem Einfuhrkanal für Sondenkost verwechselt. Die Nahrungs­zufuhr führte zu einer Bauchfellentzündung. Der Patient verstarb daran.

Sara Wagener Volontärin Folgen Ich folge

Solche Fälle gibt es immer wieder. 84 Fälle, in denen Patienten aufgrund von Behandlungsfehlern gestorben sind, wurden im vergangenen Jahr gezählt. Das hat der Medizinische Dienst Bund am Mittwoch in seiner Jahresstatistik 2022 zur Begut­achtung von Behandlungsfehlern bekannt gegeben. Insgesamt hat er 13.059 Gutachten zu vermuteten Fehlern erstellt. In fast einem Viertel der Fälle gab es tatsächlich einen Behandlungsfehler mit Schaden, und in rund 20 Prozent der Gutachten (2696 Fälle) konnte nachgewiesen werden, dass der Patient aufgrund einer fehlerhaften Behandlung einen vorübergehenden oder dauerhaften Schaden erlitt.

Dunkelziffer im sechsstelligen Bereich

Dabei geht der Medizinische Dienst von einer deutlich höheren Dunkelziffer an Behandlungsfehlern aus, denn Studien zeigten, dass nur etwa drei Prozent der Fälle überhaupt beleuchtet würden. Es sei daher anzunehmen, dass die tatsächliche Zahl der Behandlungsfehler in Deutschland im sechsstelligen Bereich liege, so der Vorstandsvorsitzende des Medizinischen Dienstes Bund, Stefan Gronemeyer.

Er hob zudem die niedrige, aber gleichbleibende Zahl von „Never Events“ hervor, also von Fehlern, die eigentlich nicht passieren dürfen: „Sieht man sich unsere Begutachtungs­statistik an, dann fällt auf, dass wir Jahr für Jahr die gleichen, häufig schwerwiegenden und vor allen Dingen vermeidbaren Schadensereignisse finden. Medikationsfehler, Falschanwendungen und Verwechslungen, die massive Folgen für die Betroffenen haben können, bis hin zum Tod.“ So wurden im vergangenen Jahr 29-mal Gegenstände nach Operationen im Körper zurückgelassen, 13-mal wurde am falschen Körperteil operiert und neunmal die falsche Operation oder Maßnahme durchgeführt. Ein Patient mit angeschwollenem Unterarm wurde nach Hause geschickt, weil die Röntgenbilder verwechselt wurden – so etwas kann zu bleibenden Beeinträchtigungen der Bewegung führen. Solche Fehler weisen laut Gronemeyer nicht auf das Versagen Einzelner, sondern auf strukturelle Risiken und Versorgungsprobleme hin. Er forderte daher eine zen­trale Erfassungsstelle, um solche Probleme besser erkennen zu können.

Knapp 40 Prozent dauerhafte Schäden

Die meisten Beschwerden erreichten den Medizinischen Dienst mit 30,3 Prozent in der Orthopädie und Unfallchirurgie, es folgen die Innere und Allgemeinmedizin mit 12,2 Prozent und die Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit 8,8 Prozent. Das bedeute aber nicht, dass diese medizinischen Felder besonders gefährlich seien oder die Qualität niedriger als in anderen sei, sagte Christine Adolph, stellvertretende Vorsitzende und Leitende Ärztin beim Medizinischen Dienst Bayern. Stattdessen seien Behandlungen und Heilungsfortschritte dieser Art für Patienten besonders leicht zu vergleichen: Wenn zwei Patienten nach einer Hüftoperation unterschiedlich schnell wieder gehen können, sei das etwa einfach zu erkennen.

Vorübergehende Schäden machten etwa 60 Prozent der Fälle aus, dauerhafte Schäden dagegen knapp 40 Prozent. Das können in leichten Fällen Narben sein, die ein Patient nicht haben müsste, in mittelschweren Fällen aber auch bleibende Schmerzstörungen. In schweren Fällen kann der Patient dauerhaft pflegebedürftig sein, etwa, wenn eine Schwangere falsche Medikamente bekommt und das Kind lebenslange Schäden erleidet.

Mehr zum Thema 1/

Rund zwei Drittel der Vorwürfe erreichten den Medizinischen Dienst wegen stationärer Behandlungen, ein Drittel wegen ambulanter. Das liegt laut Adolph daran, dass Operationen zu den meisten Beschwerden führen. Als Beispiel für einen ambulanten Behandlungsfehler nannte sie einen Fall, in dem eine Patientin mit Pollenallergie wegen einem entzündeten Auge in die Praxis kam. Der Arzt gab ihr eine Cortisonspritze, woraufhin sich an der Einstichstelle ein Abszess bildete. Mit einer Salbe oder mit Augentropfen hätte das vermieden werden können.