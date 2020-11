Coronavirus : RKI meldet 16.498 Neuinfektionen

Aktualisiert am

In Hannover hat ein Restaurant seine Freifläche abgesperrt. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 16.498 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Dies geht aus Angaben des RKI vom Mittwochmorgen hervor. Die Dynamik des Anstiegs nimmt etwas ab: Am Mittwoch vor einer Woche hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 14.964 gelegen – das waren beinahe doppelt so viele gewesen im Vergleich zur Woche zuvor.

Insgesamt haben sich dem RKI zufolge seit Beginn der Pandemie bundesweit 560.379 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Mittwoch um 143 auf insgesamt 10.661. Das RKI schätzt, dass rund 371.500 Menschen inzwischen genesen sind.

R-Wert geht zurück

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag in Deutschland laut RKI-Lagebericht vom Dienstag bei 0,94 (Vortag: 1,07). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel knapp einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI in seinem Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert am Dienstag bei 0,98 (Vortag: 1,04). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

Am Dienstag verzeichnete Deutschland eine Sieben-Tage-Inzidenz von 115,91 Personen pro 100.000 Einwohnern binnen 24 Stunden. Nur wenige Landkreise hierzulande liegen unter einer Inzidenz von 35 bzw. 50. Der Anteil der positiven Corona-Tests stieg seit mehreren Wochen deutlich an – was auch daran liegt, dass mehr getestet wurde. Sehen Sie hier alle Corona-Zahlen im Überblick.