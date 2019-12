Emotionales Weihnachten : So wappnen Sie sich mental für die Feiertage

Aktualisiert am

So wappnen Sie sich mental für die Feiertage

Für viele ist Weihnachten nicht das schönste Fest im Jahr, sondern voller Konflikte. Psychologen wissen, warum diese Feiertage als ein so einzigartiges Ereignis im Jahr wahrgenommen werden – und wie man sich für sie wappnet.

Alle wünschen sich ein harmonisches Weihnachtsfest, doch stattdessen wird es häufig Stress. Was richtig machen unter dem Weihnachtsbaum? Bild: dpa

Weihnachten, das ist kein Geheimnis, ist nicht nur das Fest der Geschenke, des guten Essens und der Heimeligkeit, sondern auch oftmals das der Familienstreitigkeiten. Es ist das Familienfest schlechthin, was die Feiertage für diejenigen schwierig macht, die ohne Familie sind – aber auch Herausforderungen für die bereithält, die eine haben. Das gilt nicht nur für frisch getrennte Paare mit Kindern, für Patchwork-Familien oder Dreiecksbeziehungen.

Weihnachten ist der Anlass im Jahreslauf, der Eltern, Kinder, oft auch Großeltern, Enkel, Onkel und Tanten an einem Tisch zusammenbringt. „Was das Zusammenkommen der Familie betrifft, finden wir das zumindest in der christlichen Kultur nur noch gleichrangig bei Hochzeiten, Beerdigungen und Geburten vor“, sagt Dieter Frey, Emeritus für Sozialpsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Während die Geburtsfeiern aber um das Baby kreisen, Trauerfeiern um den Verstorbenen und Hochzeiten um das Hochzeitspaar, ist Weihnachten das Fest der Besinnlichkeit, das allen Familienangehörigen gilt. Unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse prallen aufeinander, schnell kommt es zu Streit.„Schon der kleinste Auslöser wie ein falsches Wort führt zu Eskalation – mitunter sogar zu Gewalt.“