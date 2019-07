Psychiatrie-Chef Klaus Lieb : „Nicht jede Lebenskrise ist eine Depression“

Herr Professor Lieb, auf Instagram findet man unter dem Hashtag #depression fast zwanzig Millionen Beiträge. Nicht nur im Internet, auch in Büchern, Artikeln und Kampagnen sprechen immer mehr Menschen – auch Prominente – über ihre psychischen Probleme. Wie finden Sie das?

Ich finde das wichtig, weil es der Stigmatisierung entgegenwirkt. In vielen Teilen der Gesellschaft herrscht immer noch das Bild vor, dass Menschen mit psychischen Problemen nicht leistungsfähig sind oder sich einfach mal zusammenreißen sollten. Dabei haben diese Krankheiten oft auch biologische Ursachen und ziehen sich durch alle Alters- und Gesellschaftsgruppen. Es ist positiv, wenn darüber geredet wird wie über jede andere Krankheit auch. Andererseits muss man aufpassen, dass nicht jede Stimmungsschwankung zur Depression erklärt wird: Manche Öffentlichkeitskampagne ist Ursache für die Verunsicherung von Menschen, die oft sowieso schon sehr viel auf sich achten. In Deutschland sind bevorzugt gutsituierte Menschen in Therapie, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Langzeitarbeitslose, alleinerziehende Mütter, Menschen mit Behinderungen oder Migrantinnen und Migranten können wir mit solchen Kampagnen kaum erreichen. Und auch sie verdienen die Chance auf eine Behandlung.

Wenn Kampagnen die Falschen erreichen, trägt das dann auch zu dem Versorgungsproblem bei, das wir hierzulande bei den Therapieplätzen haben?

Wenn es nicht genug Therapieplätze gibt: Ja! Grundsätzlich ergeben solche Kampagnen nur Sinn, wenn auch die Versorgung funktioniert. Erreiche ich mit der Kampagne jemanden mit einer schweren Depression, ist das gut und richtig. Aber wenn er dann fünf Monate auf einen Therapieplatz warten muss oder in eine Klinik aufgenommen wird, weil er während der Wartezeit suizidal geworden ist – was bringt das? In Deutschland werden in vielen Praxen von Psychotherapeuten leicht und mittelschwer erkrankte Patienten behandelt. Gleichzeitig werden in den psychiatrischen Kliniken schwer- und schwerstkranke Patienten mit großem Aufwand therapiert, die danach keinen Platz für eine Anschlusstherapie bekommen – mit allen Risiken eines Rückfalls. Wenn wir unsere Patienten entlassen, drücken wir ihnen eine Liste mit Therapeuten in die Hand, die sie abtelefonieren müssen. Die vielen zu erwartenden Abweisungen wären schon für einen Gesunden sehr belastend. Das geht gar nicht, und es ist nicht nur eine medizinische Notwendigkeit, sondern auch eine Gerechtigkeits- und Solidaritätsfrage, dass man das ändert.

Kritisieren Sie auch Menschen, die eine Therapie machen, obwohl sie die nicht brauchten?

Den Menschen kann man doch nicht kritisieren, nur das System. Wir müssen wieder Wege finden und vermitteln, Menschen in Lebenskrisen stark zu machen, ohne sie für krank zu erklären und sie dann ein bis zwei Jahre zu therapieren. „Resilienz“ nennen wir die Fähigkeit, trotz widriger Lebensumstände psychisch stabil zu bleiben. Dass es einem nach einem kritischen Lebensereignis oder in längeren Zeiten der Überforderung eine Weile schlechtgeht, gehört zum Leben und ist nicht sofort ein Grund, eine Therapie zu starten. Es geht darum, danach wieder in die Spur zu kommen.

Wie schafft man das?

Die Förderung von Resilienz und damit die Prävention psychischer Störungen muss deutlich mehr Raum erhalten, in den Schulen, an den Universitäten, in Betrieben und öffentlichen Einrichtungen. Wirksame Elemente von Resilienztraining sind zum Beispiel die Förderung positiver Emotionen und des Selbstwirksamkeitserlebens, die Reduktion von Stresszuständen durch einen achtsamen Umgang mit sich selbst, der aktive Aufbau sozialer Netze sowie das Erlernen von Strategien, stressvolle Lebensumstände aktiv anzugehen und mit negativen Gefühlen richtig umzugehen. Dabei lernen Betroffene auch, psychische Symptome richtig einzuordnen und Stress und Belastungen als Herausforderungen anzunehmen, die bewältigbar und veränderbar sind.

Geben Sie mit Ihren Aussagen nicht Leuten Futter, die zu Depressiven sagen: Jetzt reiß dich mal zusammen!