Tipps bei Heuschnupfen : Womit Allergiker in diesem Jahr rechnen müssen

„Gesundheit!“ Niesattacken, tränende Augen und laufende Nasen kennen Pollenallergiker nur zu gut. Mehr als jeder fünfte Deutsche ist von Heuschnupfen betroffen. Jedes Jahr fürchten sie die erneute Pollensaison. Besonders für 2022 scheinen die Sorgen groß. 2021 war ein feuchtes Jahr, das der Natur Zeit gab, sich zu erholen. Doch heißt das, dass uns jetzt umso mehr Pollen erwarten?

Matthias Werchan von der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst (PID) verneint das. Auch wenn mittlerweile der Frühling begonnen hat und die Temperaturen nach und nach steigen, sei in Deutschland noch keine nennenswert starke Blüte von Erle, Hasel und Eibe zu verzeichnen. Bisher verlaufe die Pollensaison also eher entspannt. „Insbesondere nach der letztjährigen sehr starken Erlenpollensaison ist die diesjährige im Vergleich deutlich schwächer. Bei vielen Baumarten folgen auf starke Pollenjahre mit überdurchschnittlichem Pollenflug Jahre oder zumindest ein Jahr mit weniger Pollenausschüttung. Dies ist zwar keine feste Regel, aber eine Tendenz“, so der Experte.