Kampf gegen Mukoviszidose : Patienten als Forscher

Wer krank ist, weiß oft selbst am besten, wie mit der Erkrankung umzugehen ist. Nun werden Patienten zu Forschern. Die Kenntnisse der Betroffenen will die Wissenschaft nun mit einbeziehen.

Wenn Melina M. nach dem Aufstehen duschen will, muss sie zunächst ihre ganz eigene Morgenroutine durchlaufen. „Nase zuhalten, den Hahn aufdrehen und noch mal kurz rausgehen. Ich lasse erst das Wasser einen Moment laufen.“ Denn in den Leitungen und in den Rohren können sich Keime sammeln, die für sie gefährlich werden können. Melina M. hat Mukoviszidose, eine angeborene Stoffwechselkrankheit. Strikte Hygieneregeln sind für sie überlebenswichtig.

Bei der Mukoviszidose, auch „Zystische Fibrose“ genannt, bildet sich in vielen Organen ein zähflüssiger Schleim, der deren Funktion massiv einschränken kann. Betroffen ist häufig die Lunge, sie kann aber auch Organe wie die Bauchspeicheldrüse, die Leber oder die Gallenblase treffen. Ursache dafür ist ein defektes Gen; Verlauf und Schwere der Krankheit sind sehr unterschiedlich. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Behandlungsmöglichkeiten zwar verbessert, doch bis heute ist Mukoviszidose nicht heilbar. Infektionen mit Bakterien, Viren oder Pilzen können für Erkrankte gefährlich werden.

Die Bedrohung der Gesundheit und des Lebens durch die Mukoviszidose-Erkrankung ist nicht alles: Weil der Alltag von Melina M. und anderen Mukoviszidose-Patienten durch die vielen notwendigen Einschränkungen oft beeinträchtigt ist, wollen Forscher herausfinden, wie man ihnen das Leben leichter machen kann. Melina M. etwa kann keinen Urlaub an einem See planen – „An ein stehendes Gewässer zu fahren wäre für mich nicht gut.“ M., 22 Jahre alt, hat darum an einem ungewöhnlichen Projekt teilgenommen: Zwölf Patientenforscher und acht Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen haben gemeinsam die typischen Alltagsprobleme Betroffener untersucht. Welche Wege gibt es, mit Mukoviszidose umzugehen? Wo sind Orientierung und Unterstützung für Betroffene besonders notwendig? Und: Welche Konflikte gibt es im Alltag?

Erkrankte kennen sich am besten aus

Das Projekt ist Teil der Bürgerforschung, auch „Citizen Science“ genannt. Dabei greifen Experten auf die Kenntnisse von Laien zurück. Initiiert haben das Projekt die Uniklinik Frankfurt, das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, die Ostfalia Hochschule und der Mukoviszidose Verein e.V. „Der Ansatz, dass wir uns mit der Forschungsfrage zurücknehmen, ist ungewöhnlich. Uns war wichtig, dass wir uns mit den Patienten auf eine Ebene begeben“, erklärt der Frankfurter Lungenfacharzt Thomas Wagner, der als einer der Berufsforscher im Projekt mitgearbeitet hat. Schließlich seien die Betroffenen die Profis für ihre Erkrankung. Die Bürgerforschung ist nicht neu, kommt derzeit aber wieder verstärkt zum Einsatz.

Viele bürgerwissenschaftliche Projekte laufen so ab: Die Laien fungieren als eine Art Zulieferer, die Daten zur Verfügung stellen. Am Ende entscheiden die Wissenschaftler, was damit geschieht. In dem Patient-Science-Projekt zur Mukoviszidose waren die Patienten bereits in die Formulierung der Forschungsfrage involviert – und haben auf Augenhöhe mit den Wissenschaftlern gearbeitet.