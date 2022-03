Organspende : Widerstände gegen neues Online­-Register

Die Reform des deutschen Transplantationsgesetzes vor knapp zwei Jahren sollte vieles besser machen, doch die Diskussionen über die Veränderungen bei der Organspende halten an. Am Dienstag trat die im März 2020 vom Bundestag beschlossene Reform in Kraft. Sie sieht vor, dass ein bundesweites Online­register beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte geschaffen wird, in das sich jeder Bürger eintragen kann – zusammen mit einer Antwort auf die Frage, ob er oder sie bereit wäre, im Fall eines Hirntods Organe zu spenden.

Damit möglichst viele Menschen ihren Willen in dem Register hinterlegen, sollten die ­Bürger- und Meldeämter beständig nachfragen – wann immer jemand zum Beispiel seinen Personalausweis verlängert oder einen neuen Reisepass beantragt. So jedenfalls lautete der Plan.

Die Wirklichkeit sieht anders aus. Das inzwischen von Karl Lauterbach (SPD) geführte Bundesgesundheitsministerium teilte im Januar auf Anfrage der F.A.Z. mit, dass das Register zum Inkrafttreten des Gesetzes nicht zur Verfügung stehe. Den Kliniken sei es aufgrund der Mehrbelastung durch die Corona-Pandemie nicht gelungen, die Voraussetzungen da­für zu schaffen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft weist diese Darstellung zurück. Ihr Vorsitzender Gerald Gaß sagte, die Umsetzung des Registers scheitere an der fehlenden Berechtigung für einen Teil der Transplantationsbeauftragten in den Krankenhäusern, Daten des Registers abzurufen.

Es bleibt nicht bei bürokratischen Hindernissen. Vor wenigen Tagen, also kurz vor dem Inkrafttreten des Gesetzes, forderten die Gesundheitsminister der Länder um­fangreiche Änderungen ein. Dass Ausweisstellen die Bürger nach ihrer Haltung zur Organspende fragen, sei „proble­matisch“, hieß es in einem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz von Ende Februar. Die Ämter könnten die „oftmals erforderliche Aufklärung und Beratung“ nicht leisten und seien ohnehin überlastet. „Die Bundesregierung wird daher auf­ge­fordert, eine Änderung des Transplan­tationsgesetzes herbeizuführen, wonach die Verpflichtung der Ausweisstellen, die Ab­gabe einer Erklärung zur Organ- und Gewebespende vor Ort in das Organ­spenderegister sicherzustellen, entfällt.“ Schleswig-Holstein enthielt sich und ­wandte sich in einer Protokollnotiz gegen die Kritik an dem Gesetz.

Beratung zu Organspende seit Dienstag möglich

Bemerkenswert ist, dass die Kommunen, deren Ämter die Reform umsetzen sollen, die Lage bisweilen ganz anders beurteilen. Ob der Beratungsaufwand wirklich so groß sei, solle man „zunächst einmal abwarten“, sagt Kay Ruge, der ­stell­ver­tretende Hauptgeschäftsführer des Land­kreistags. Eine Beratungspflicht sehe das Gesetz nicht vor. „Gegebenenfalls ­wer­den die Kommunen dazu an örtliche Be­ra­tungsstellen und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung verweisen müs­sen. Das wird die Praxis zeigen. Als von vornherein problematisch sehen wir das Ganze nicht an.“

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund äußerte sich kritischer. „Wir unterstützen die grundsätzliche gesetzgeberische Intention, dass die Organspende gestärkt und darüber auch mehr informiert werden soll, aber der Weg über die Pass- und Meldebehörden der Kommunen wird hier kaum zum Erfolg führen“, sagte ein Sprecher der F.A.Z. „Auch wenn keine rechtliche Aufklärungspflicht besteht, zeigt die Erfahrung, dass in der Verwaltungsrealität dennoch Nachfragen auftauchen und sich dadurch Diskussionen ergeben können, die zu Verzögerungen im Verwaltungsablauf führen und der Sache insgesamt nicht dienlich sind.“ Daher sei es sinnvoll, die Reform an der entsprechenden Stelle zu verändern und Passbehörden von der Regelung auszunehmen.

Seit Dienstag können Hausärzte ihre Patienten alle zwei Jahre zu Fragen der Organspende beraten. Die ­Ärzte können die Beratung mit den Krankenkassen abrechnen. Allzu sehr dürften sie aber nicht ins Detail gehen – vergütet wird ein Gespräch von maximal fünf Minuten Länge.