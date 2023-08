Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Andrew Ullmann, hat den Vorschlag zurückgewiesen, dass Eltern eine Gebühr zahlen sollen, wenn sie mit ihrem Kind den ärztlichen Notdienst aufsuchen, obwohl kein medizinischer Notfall vorliegt. „Eine Gebühr könnte eher sozial Benachteiligte abschrecken und keinen Effekt auf jene haben, die es sich leisten können“, sagte Ullmann am Montag. „Was wir brauchen, ist Gesundheitskompetenz und die Zugänglichkeit zu gesicherten Informationen.“

Der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, hatte kritisiert, dass Eltern teils mit medizinischen Bagatellen ihrer Kinder am Wochenende eine Notfallbehandlung in Anspruch nähmen. Als Beispiel nannte er Eltern, die wegen „Pickel am Po der Kinder“ am Wochenende zum Notdienst gingen, weil sie unter der Woche keine Zeit hätten. „Für solche Fälle hielte ich eine Eigenbeteiligung der Versicherten für absolut sinnvoll“, sagte Fischbach der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Notfallversorgung auf Notfälle konzentrieren

„Die Notfallversorgung muss auf Notfälle konzentriert werden“, sagte Fischbach. Es sei schade, dass sich die Politik aus Angst vor Gegenwind nicht wirklich an das Thema herantraue. „Die knappen Notfall-Ressourcen werden immer und immer wieder von nicht dringend handlungsbedürftigen Fällen in Anspruch genommen“, kritisierte er. „Damit muss Schluss sein.“

Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft kritisierte den Vorstoß. „Wir brauchen nicht immer wieder neue Vorschläge für mehr finanzielle Hürden bei der Inanspruchnahme einer Notfallversorgung“, sagte Gerald Gaß, der Vorstandsvorsitzende des Verbands. Nötig sei vielmehr eine „funktionierende Patientenberatung und -steuerung, um echte Notfälle von Bagatellfällen unterscheiden“ zu können.

„Vielfach fehlt es Eltern leider an ausreichender Gesundheitskompetenz, um mit einfachen Erkrankungen auch ohne professionelle Hilfe umgehen zu können“, sagte Gaß. „Hier müssen wir ansetzen und die Eltern aufklären und unterstützen.“ Mit Gebühren ökonomischen Druck aufzubauen und so vielleicht Eltern davon abzuhalten, auch in tatsächlichen Notfällen Hilfe zu suchen, könne „fatale Folgen“ haben.