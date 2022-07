Im Bundesstaat New York : Erster Polio-Fall in den USA seit 2013

Erstmals seit fast einem Jahrzehnt wird in den Vereinigten Staaten ein Fall von Kinderlähmung nachgewiesen. Die Behörden rufen Mediziner im New Yorker Großraum zu erhöhter Wachsamkeit auf.

Im Bundesstaat New York ist erstmals seit fast einem Jahrzehnt eine Polio-Infektion in den USA nachgewiesen worden. Die örtliche Gesundheitsbehörde im Bezirk Rockland nördlich von New York City teilte am Donnerstag mit, ein nicht geimpfter Bewohner des Staates sei erkrankt. Medienberichten zufolge gilt Polio in den USA seit 1979 als ausgerottet. Der letzte bekannte Fall einer nachgewiesenen Infektion sei 2013 aufgetreten. Nach Informationen der Zeitung „Washington Post“ soll es sich bei dem Patienten um einen ungeimpften 20 Jahre alten Mann handeln, der früher in diesem Jahr nach Polen und Ungarn gereist war.

„Wir befragen jetzt die Familie und engen Kontakte dieser Person, um das Risiko für die Gemeinde einzuschätzen„, erklärte die für das Gesundheitswesen in Rockland County zuständige Medizinerin Patricia Schnabel Ruppert. In einem Statement riefen die Behörden Mediziner zu erhöhter Wachsamkeit auf. „Nach allem, was wir über diesen Fall und Polio im Allgemeinen wissen, empfiehlt die Gesundheitsbehörde (des Bundesstaats New York, Anm. d. Red.) nachdrücklich, sich so schnell wie möglich gegen Polio impfen zu lassen oder die Impfung aufzufrischen“, wird die Kommissarin für Gesundheit des Bundesstaats New York, Mary Basset, in der Mitteilung zitiert.

Polio – auch als Kinderlähmung bekannt – ist oft asymptomatisch, kann aber grippeähnliche Symptome wie Halsschmerzen, Fieber, Müdigkeit und Übelkeit hervorrufen. In einem kleinen Prozentsatz der Fälle kann das Virus in das Nervensystem eindringen und vor allem bei Kleinkindern irreversible Lähmungen verursachen. Verbreitet wird das hoch ansteckende Virus oft über verunreinigtes Wasser. Eine Heilung für Polio gibt es bisher nicht, bezwungen wurde das Virus mit flächendeckenden Impfungen.

Der letzten in Deutschland bekannten Fälle wurden laut Robert-Koch-Institut im Jahr 1992 aus Indien und Ägypten importiert, die letzte Ansteckung in Deutschland fand 1990 statt. Seit der flächendeckenden Impfungen in den 1960er Jahren gilt das Virus in Deutschland als ausgerottet. Im Juni wurde in London das Polio-Virus im Abwasser und damit erstmals seit den 80er Jahren nachgewiesen.