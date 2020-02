Aktualisiert am

Nach Irrfahrt : Erste Passagiere verlassen Kreuzfahrtschiff „Westerdam“ in Kambodscha

Hun Sen, Premierminister von Kambodscha, umarmt eine Passagierin, nachdem diese von dem Kreuzfahrtschiff „Westerdam“ im Hafen von Sihanoukville an Land ging. Bild: dpa

Die ersten Passagiere des Kreuzfahrtschiffs „Westerdam“ können nach ihrer Irrfahrt endlich von Bord. Etwa 500 Menschen sollten das Schiff am Freitag in Kambodscha verlassen, wo die „Westerdam“ nach mehreren Absagen anderer Länder schließlich einen Hafen anlaufen durfte. Thailand, Japan, Taiwan, die Philippinen und Guam hatten zuvor eine Einfahrt des Schiffes aus Angst vor dem Coronavirus verweigert.

„Wie wunderbar ist es hier zu sein. Vielen Dank an den Ministerpräsidenten. Er hat ein wunderbares Herz“, sagte die Australierin Anna Marie Melon über den kambodschanischen Ministerpräsidenten Hun Sen, der die Einfahrt in den Hafen von Sihanoukville am Donnerstag erlaubt hatte, und den Passagieren Blumen überreichte.

Keine Bestätigung für Coronavirus

An Bord befanden sich insgesamt 2.200 Passagiere und Besatzungsmitglieder. Sie wurden bereits auf Gesundheitsprobleme untersucht, als das Schiff noch etwa einen Kilometer vor dem Hafen von Sihanoukville ankerte. Bei niemandem an Bord wurde die Atemwegserkrankung Covid-19 laut dem Betreiber Holland America Line bislang bestätigt.

Etwa 20 Passagiere hätten über Magenschmerzen oder Fieber geklagt, teilten kambodschanische Gesundheitsbeamte mit. Die Schiffsbesatzung gehe von üblichen Erkrankungen aus, habe die Passagiere mit Beschwerden aber von anderen isoliert.