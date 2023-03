Auf den ersten Blick scheint die Yes!App ein ganz normales soziales Netzwerk zu sein. Aber die Diskussionen, Posts und Profile sind zu überlegt und zu sehr von Wertschätzung geprägt für eine normale Social-Media-App. Hier geht es um mehr als das Outfit des Tages, die verspätete Bahnfahrt und Katzenvideos. Hier geht es um Krebs. Eine Krankheit, die immer mehr von uns betrifft, umso älter wir werden und umso besser die Diagnosen sind. Nur an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben hierzulande mehr Menschen. Jeder Zweite leidet in seinem Leben mindestens einmal an Krebs.

Deswegen ist es nur naheliegend, was das gemeinnützige Unternehmen Yeswecan!cer mit dieser App erschaffen hat. Es hat die für die Entstigmatisierung der Krankheit so wichtigen Selbsthilfegruppen ins Netz geholt – und so für jeden Patienten und alle Angehörigen zugänglich gemacht. In der Yes!App wird sich niemand darüber beschweren, dass es immer nur um Krankheit geht – das ist ihr Daseinszweck.

Digitale Durchhalteparolen

Auch über winzige Details der Behandlungen können sich die Patientinnen und Angehörigen hier austauschen, teilweise unter Beteiligung von Ex­perten. Wenn die Nebenwirkungen unerträglich werden, schicken die anderen Nutzer Durchhalteparolen: „Bitte höre nicht einfach mit den Tabletten auf!“

Die 43 Jahre alte Funda, deren Krebs unheilbar weit gestreut hat, bekommt hier Unterstützung bei all der Bürokratie, die mit einem Rentenantrag einhergeht. Laura, deren Mutter vor drei Jahren mit Blasenkrebs diagnostiziert wurde, fragt nach „jeder noch so kleinen Idee“, wie sie helfen könne. Immer nur die Hand halten und Tränen trocknen reiche doch nicht. Andere Nutzer schreiben von festen Essensplänen, selbst gemachten Säften und davon, dass manchmal weniger reiche, als man denke. Ihre Nachrichten enden mit einem Kleeblatt-Emoji und einem „Alles Gute“-Gruß.

Das Ziel: offener über Krebs reden

Alexander Wünsch, der die Psycho­onkologie am Universitätsspital Bern leitet, nennt die App „besonders“. Weil sie so viel biete, was den Patienten helfen könne: Chats und Gruppen, Podcasts, Experteninformationen. Wünsch und seine Kollegin Natalie Röderer aus Freiburg arbeiten ebenfalls an einer App. Sie soll ähnliche Funktionen haben wie die Yes!App, wird aber von den Krebsberatungsstellen kommen und nicht aus der Selbsthilfe, wie es bei der Yes!App der Fall ist. Jörg A. Hoppe hat das Unternehmen hinter der Yes!App 2018 gegründet; bei dem Musikmanager war zwei Jahre zuvor Leukämie diagnostiziert worden. Deshalb wollte er dazu beitragen, dass offener über Krebs geredet wird.

Tatsächlich sei das Gespräch vor allem bei dem Thema Angst eine „sehr, sehr mächtige Strategie“, sagt Wünsch. Alle Krebspatienten leiden an Ängsten – egal ob es die Angst vor der Be­handlung, vor noch mehr Leiden oder vor einer Wiedererkrankung ist. Eine ganze Reihe von Studien hat ergeben, dass die Krankheit 30 bis 40 Prozent der Betroffenen so stark belastet, dass sie eine Depression oder eine andere psychische Störung ent­wickeln.

Auch die Online-Selbsthilfe hat Grenzen

„Was mir bezüglich Angst etwas hilft“, schreibt Claudia (39 Jahre alt, 2019 mit Brustkrebs diagnostiziert) in einer Yes!App-Gruppe: „ihr eine Form geben (bei mir ist sie ein ängstliches, aber süßes grünes Alien) und sich vorstellen, die Angst säße einem gegenüber und spricht sich bei dir aus. Danach schickst du sie wieder weg.“ Alexander Wünsch hält das für gut und freut sich, als er von der Idee mit dem Alien hört.

Aber auch die Online-Selbsthilfe hat Grenzen. Beim Austausch über den Tod werden sie deutlich. „Die Angst vor dem Sterben ist eines der schwierigsten Themen überhaupt“, sagt Wünsch. Nur wenige Patienten trauten sich, darüber zu sprechen. Sabine (58 Jahre alt, 2021 mit Brustkrebs diagnostiziert) schreibt in eine Brustkrebs-Gruppe: „Ach, ich habe immer größere Angst, Tag für Tag. Ich habe Metastasen in der Lunge und in den Knochen. Habt ihr Erfahrung damit? Wie lange kann man damit noch leben?“ Antje und Katrin antworten, aber sie schreiben, übers Sterben sprächen und dächten sie nicht nach. Es lebe sich ruhiger so.

Mehr Reaktionen erhalten Mut machende Posts wie einer von Karin (wegen Mundhöhlenkrebs musste ihr fast die Hälfte der Zunge entfernt werden). Die 46-Jährige zeigt ein Bild von ihrer Rückkehr ins Büro: Vor grauen Schreibtischstühlen schweben Luftballons, überall liegt Konfetti. „Ich war so glücklich an diesem Tag“, schreibt sie.