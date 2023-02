Aktualisiert am

Mediziner stellen in Deutschland immer öfter die Diagnose „Motorische Entwicklungsstörung“. Das liegt wohl vor allem daran, dass Kinder sich zu wenig bewegen.

Statt ins Freie zu gehen und dem natürlichen Bewegungsdrang auszuleben, bleiben viele Mädchen und Jungen schon in frühen Jahren lieber vor dem Computer oder dem Fernseher sitzen. Bild: picture alliance / Frank May

Es scheint das Natürlichste auf der Welt zu sein: Kinder, die hüpfen, springen und Purzelbäume schlagen. Doch nicht alle Mädchen und Jungen können das gleichermaßen, und sie lernen es auch nicht gleich schnell. Manche wiederum sind ungeschickt, fast tollpatschig, verlieren ihr Gleichgewicht und fallen hin.

Die Ursachen für Störungen der Motorik können vielfältig sein. Sie können genetisch beeinflusst sein oder organisch, doch es können auch psychische oder psycho-soziale Faktoren eine Rolle spielen. Seit einigen Jahren beobachten Mediziner aber eine auffällige Zunahme. Zwar bekamen nur rund drei Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland im Jahr 2021 die Diagnose „Motorische Entwicklungsstörung“. Doch stieg die Zahl der betroffenen Sechs- bis Achtzehnjährigen seit 2011 um 43,5 Prozent bei Mädchen und rund 50 Prozent bei Jungen an. Das zeigen neue Daten der KKH Kaufmännische Krankenkasse. Demnach lag die Zahl der Mädchen, die unter motorischen Defiziten leiden, 2021 bei 1,8 Prozent, bei den Jungen waren es sogar 4,2 Prozent.

Naheliegend ist, dass diese Zunahme auch mit einem vermehrten Bewegungsmangel einhergeht. Statt ins Freie zu gehen und dem natürlichen Bewegungsdrang auszuleben, bleiben Mädchen und Jungen schon in frühen Jahren lieber vor dem Computer oder dem Fernseher sitzen. Die Folgen sind motorische Entwicklungsstörungen, mangelnde Fitness, Haltungsschäden, Übergewicht, was wiederum zu Bluthochdruck und Diabetes sowie, wegen einer schlechteren Durchblutung des Gehirns, auch zu Konzentrations- und Lernschwächen führen kann.

Jeder dritte EU-Bürger bewegt sich zu wenig

Dazu passt eine neue gemeinsame Studie von OECD und Weltgesundheitsorganisation (WHO), die zeigt, dass sich jeder dritte EU-Bürger nicht ausreichend bewegt. Fast jeder zweite (45 Prozent) gab in einer Eurobarometer-Umfrage an, gar keinen Sport zu treiben beziehungsweise sich körperlich fit zu halten. Im EU-Raum könnten jährlich 10.000 Todesfälle und bis 2050 rund 11,5 Millionen Fälle von nichtübertragbaren Krankheiten verhindert werden, wenn die körperliche Aktivität auf das Maß der WHO-Minimalempfehlungen stiege. Zu dieser Zahl gehören 3,8 Millionen Fälle von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 3,5 Millionen Fälle von Depression, fast eine Million Fälle von Diabetes und mehr als 400.000 Fälle von Krebs. Demnach könnte Deutschland bis 2050 jährlich im Schnitt 2,1 Milliarden Euro für die Behandlung von Krankheiten im Zusammenhang mit unzureichender körperlicher Betätigung ausgeben müssen.

Die Diagnose „Motorische Entwicklungsstörung“ sollte bei Kindern erst im Grundschulalter gestellt werden. Denn manche Mädchen und Jungen entwickeln sich zunächst motorisch langsamer als Gleichaltrige, sind aber darum nicht unbedingt in ihrer Entwicklung gestört. Dennoch sollten Eltern darauf achten, ob ihr Kind womöglich Schwierigkeiten mit der Körper- oder Hand­motorik hat. Wenn es etwa keine Schleife binden oder Knöpfe zuknöpfen kann, muss das zwar noch kein Alarmzeichen sein. Allerdings sollten Eltern Auffälligkeiten ernst nehmen, wenn sie sich manifestieren. Denn in der Folge können Kinder ihr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl verlieren, gerade wenn andere sie deswegen hänseln. Sie ziehen sich zurück, verhalten sich ängstlich, meiden Bewegung und Aktivität oder werden sogar aggressiv.

Die KKH weist auf die Vorsorgeuntersuchungen für Kinder vor Schulbeginn hin, bei denen motorische Geschicklichkeit und Bewegungsverhalten geprüft werden. Wichtig ist auch, Mädchen und Jungen früh in ihren Fähigkeiten zu bestärken und sie nicht zu überfordern. Entscheidend ist aber, dass Kinder Spaß an dem haben, was sie tun. Dass man dabei ruhig auch einmal hinfallen darf, müssen wiederum viele Eltern erst erlernen.