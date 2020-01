Coronavirus : Luftwaffe schickt am Freitag Evakuierungsflugzeug nach China

Die Luftwaffe will noch am Freitag ein Flugzeug nach China schicken, um Deutsche aus der vom Coronavirus am stärksten betroffenen chinesischen Provinz Hubei auszufliegen. Nachdem die Zustimmung der beteiligten Staaten vorlag, soll der Flug nach dpa-Informationen am Vormittag von Köln-Wahn aus starten. Nach Informationen der F.A.Z. sollen die Deutschen um 20 Uhr Ortszeit (13 Uhr mitteleuropäischer Zeit) am Flughafen von Wuhan eintreffen. Derzeit sind sie auf dem Weg dorthin. Den Transport zum Flughafen mussten sie selbst organisieren. Wann das Flugzeug abhebt, wüssten sie noch nicht, teilte eine Studentin dieser Zeitung mit. Vor dem Flug sei eine Untersuchung der Passagiere geplant.

Die Teilnahme an dem Flug ist freiwillig. Nach bisherigen Schätzungen geht es um etwa 90 Bundesbürger. Die Rückkehrer sollen 14 Tage lang auf dem Luftwaffenstützpunkt Germersheim in Rheinland-Pfalz in Quarantäne, wie zuerst die Zeitungen des Medienhauses VRM berichteten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte dazu dem Magazin „Focus“, solange nicht geklärt sei, ob die Rückkehrer an dem Virus erkrankt seien, „können wir sie nicht in den Alltag entlassen“. Die Quarantäne sei sachgerecht, um diese Menschen und ihr Umfeld zu schützen.

Wegen der rasanten Ausbreitung der Lungenkrankheit rät das Auswärtige Amt von Reisen nach China ab. Die Infektionen und Todesfälle erlebten bis Freitag den größten Anstieg innerhalb eines Tages. Die Zahl der Patienten mit dem neuartigen Coronavirus kletterte um 1981 auf 9692, wie die Gesundheitskommission in Peking berichtete. Die Zahl der Toten stieg um 42 auf 213. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte am Donnerstagabend die Ausbreitung des Virus zu einer „gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite“. Die 190 Mitgliedsländer werden damit von der WHO empfohlene Krisenmaßnahmen untereinander koordinieren.

Bundesbürger sollten von Reisen nach China absehen. „Verschieben Sie nach Möglichkeit nicht notwendige Reisen nach China“, heißt es in neuen Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes. Vor einem Besuch in der schwer betroffenen Provinz Hubei wird ausdrücklich gewarnt. Noch deutlicher rief die amerikanische Regierung ihre Staatsbürger dazu auf, nicht mehr nach China zu reisen. Auch sollten Amerikaner in China die Ausreise erwägen. Der amerikanische Reisehinweis für China wurde auf die höchste von vier Warnstufen hochgesetzt: „Nicht reisen.“ Viele Airlines wie auch die Lufthansa haben ihre Flüge nach China bereits ausgesetzt. Aus diesem Grund kündigte Peking eine Rückholaktion für im Ausland gestrandete Landsleute an, die aus Wuhan stammen.

Die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus 2019-nCoV übertrifft mittlerweile die weltweiten Fälle bei der Sars-Pandemie vor 17 Jahren. Die Gesamtzahl allein in China kletterte auf mehr als 9600. An dem Schweren Akuten Atemwegssyndrom (Sars) waren 2002/2003 nach Auskunft der Weltgesundheitsorganisation 8096 Menschen erkrankt und 774 gestorben. Durch das neue Virus, das mit dem Sars-Erreger verwandt ist, sind bisher 213 Menschen ums Leben gekommen.

WHO ruft internationale Notlage aus

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief wegen des Ausbruchs der neuen Lungenkrankheit in China eine „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ aus. Damit sind konkrete Empfehlungen an Staaten verbunden, um die Ausbreitung über Grenzen hinweg möglichst einzudämmen. Noch sei die Zahl der Infektionen außerhalb Chinas relativ gering, sagte WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstagabend. Aber man wisse nicht, welchen Schaden das Virus in einem Land mit einem schwachen Gesundheitssystem anrichten würde.

Die WHO sehe aber trotz des Notstands „keinen Grund“ für Reise- und Handelsbeschränkungen mit China, sagte der WHO-Direktor weiter. „Die WHO empfiehlt keinerlei Einschränkungen, sondern lehnt sie sogar ab.“ Die Entscheidung sei kein „Misstrauensvotum“ gegen China. „Wir sitzen alle im selben Boot“, sagte Tedros. Das Virus könne nur gemeinsam aufgehalten werden. „Das ist die Zeit für Fakten, nicht Angst.“

Höhepunkt steht noch bevor

Mit der ersten Erkrankung in Tibet sind nun in allen Regionen und Provinzen Chinas Infektionen nachgewiesen. Der Anstieg ist rasant. Vor zwei Wochen waren erst 40 Fälle gezählt worden. Der Höhepunkt der Epidemie wird frühestens in einer Woche erwartet. Außerhalb der Volksrepublik sind in rund 20 Ländern mehr als 100 Infektionen gezählt worden.

In Deutschland gibt es mittlerweile fünf bestätigte Fälle. Am Donnerstagabend teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit, dass sich ein weiterer Mitarbeiter der Firma Webasto aus dem Landkreis Starnberg infiziert habe.

Auf einem Kreuzfahrtschiff in Italien, auf dem Tausende Passagiere festsaßen, hat sich der Verdacht auf das Coronavirus nicht bestätigt. Tests bei den beiden betroffenen Passagieren seien negativ, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstagabend in Rom mit. Die Menschen dürfen nun von Bord.

Wegen des Verdachts waren rund 7000 Menschen seit Donnerstagmorgen an Bord der „Costa Smeralda“ im Hafen der italienischen Stadt Civitavecchia festgehalten worden. Eine Touristin aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao hatte an Bord Symptome wie Fieber und Atemprobleme gehabt, die ein Anzeichen für das Coronavirus sein können. Auch ihr Mann war untersucht worden.

Am Abend bestätigte Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte dann doch zwei Coronavirus-Fälle, die allerdings nicht in Zusammenhang mit dem Kreuzfahrtschiff stehen. Zwei chinesische Touristen würden sich in Rom nun auf einer Isolierstation aufhalten. Conte erklärte, dass der Flugverkehr zwischen Italien und China zunächst ausgesetzt wird. Er rief die Menschen dazu auf, nicht in Panik zu geraten, die Lage sei unter Kontrolle.