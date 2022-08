Zahlen zur Lebenserwartung : Amerikaner verlieren durch Corona fast drei Jahre Lebenszeit

Aktualisiert am

Die Lebenserwartung ist in den Vereinigten Staaten auch 2021 weiter gesunken. Besonders betroffen vom Rückgang sind Einwanderer.

Durch die Corona-Pandemie hat die Lebenserwartung in den Vereinigten Staaten zwischen 2019 und 2021 stärker abgenommen als in jedem anderen Zweijahreszeitraum seit 1923. Laut ersten Schätzungen der Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) sank die „Life expectancy“ während der zwei Jahre um durchschnittlich 2,7 Jahre. Die Lebenserwartung liegt demnach bei 76,1 Jahren. Ein 2019 geborener Amerikaner wurde noch fast 80 Jahre alt. Im Jahr 2020 fiel der Wert auf 77 Jahre, bevor er 2021 abermals sank.

„Die Ergebnisse der Studie sind sehr beunruhigend. Auch weil die Lebenserwartung im Jahr 2021 noch niedriger lag als 2020“, sagte der Mediziner Steven Woolf, der an der Virginia Commonwealth University in Richmond zu Bevölkerungsgesundheit forscht, zu den Zahlen des ersten und zweiten Corona-Jahrs. Allein 2020 waren in den Vereinigten Staaten mehr als 300.000 Personen nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 verstorben. Die sogenannten Covid-19-Toten trugen von 2019 bis 2020 fast 75 Prozent zur gesunkenen Lebenserwartung bei, von 2020 bis 2021 etwa 50 Prozent.

Große Unterschiede in der Lebenserwartung

Die CDC, eine Behörde des Gesundheitsministeriums, verwiesen auch auf große Unterschiede bei der Lebenserwartung einzelner demographischer Gruppen. Während Corona unter weißen Amerikanern im Jahr 2021 mit mehr als 54 Prozent die Hauptursache für die gesunkene „Life expectancy“ darstellte, trug das Virus bei Afroamerikanern nur 35 Prozent zu einer niedrigeren Lebenserwartung bei. Bei den Indigenen lag der Wert bei etwa 20 Prozent. Für hispanischstämmige Bewohner registrierten die CDC lediglich einen „kleinen Rückgang“ von zwei bis drei Monaten. Im ersten Corona-Jahr war das Virus unter Einwanderern aus Ländern wie Mexiko, Honduras und El Salvador dagegen zu mehr als 90 Prozent für die kürzere Lebenserwartung verantwortlich.

Laut der Erhebung trugen in den meisten demographischen Gruppen auch Herzerkrankungen, Leberschäden und Suizide zur Verkürzung der Lebenserwartung bei. Tödliche Überdosen von Rauschmitteln, deren Zahl in den vergangenen beiden Pandemiejahren in die Höhe geschnellt war, senkten die durchschnittliche „Life expectancy“ der Amerikaner weiter.