Leben mit Angststörungen : Wenn es dich überkommt!

An diesem Ort soll es besser werden. Vor den Stadtgrenzen Wiesbadens will sich Katrin Friedrich mit ihrem Mann Toni und ihrer Tochter Leni ein neues Leben aufbauen. Weg von der Angst, weg aus dem Trubel der Innenstadt, in dem sie in den vergangenen Jahren immer wieder mit der Panik kämpfen musste. Schritt für Schritt den Radius erweitern. Wieder selbst zum Bäcker gehen, in das Restaurant um die Ecke oder Leni in die neue Kita bringen. Es ist ein Versuch, zu einem Alltag zurückzufinden, in dem sie außerhalb der eigenen vier Wände Erinnerungen sammeln kann.

Friedrich gehört zu den zwei Prozent der Frauen in Deutschland, die unter einer generalisierten Angststörung leiden. Im Vergleich zu gesunden Menschen empfindet sie im Angesicht selbst alltäglicher Ereignisse und Aufgaben eine ständige Besorgtheit und Anspannung. Sich lange zu konzentrieren fällt ihr schwer, weshalb sie ihren Job nicht mehr ausüben kann. Seit einigen Monaten bezieht die 38-Jährige eine Erwerbsminderungsrente.