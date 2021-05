Lage auf den Intensivstationen : „Wir haben noch die volle Belastung“

Aktualisiert am

Frau Horn, Sie haben die pflegerische Leitung der Intensivstation der München Klinik Harlaching, die zum zweitgrößten kommunalen Klinikverbund in Deutschland gehört. Herr Professor Meyer, Sie sind Chefarzt der Klinik für Pneumologie, Internistische Intensivmedizin und Beatmungsmedizin in Harlaching. Seit kurzem wird darüber diskutiert, dass Corona vor allen Dingen die sozial schwachen Bevölkerungsgruppen trifft. Nehmen Sie das auch so wahr?

Joachim Meyer: Wir schauen im Krankenhaus nicht so sehr auf Statistiken, sondern auf den einzelnen Menschen. Und die Lehre nach mehr als einem Jahr Corona lautet nach wie vor: Dieses Virus mit seinen fatalen Folgen kann jeden treffen. Arme, Reiche, Gesunde, Kranke. Es gibt nichts, Herkunft, Alter oder sozialer Stand, was einem die Gewissheit geben kann: „Ich krieg’ es nicht.“