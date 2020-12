Künstliche Beatmung : Wenn du das Atmen neu lernen musst

Was ist die Hauptaufgabe des Lungenfacharztes? „Beatmung zu vermeiden. Oder zumindest zu verkürzen.“ Diese Antwort gibt einer, der es wissen muss: Henry Schäfer, Chefarzt der Klinik für Pneumologie, Kardiologie und Beatmungsmedizin im Bürgerhospital in Frankfurt am Main. Denn künstliche Beatmung kehrt die Atemmechanik um, presst Luft in die Lunge hinein, während die natürliche Atmung sie ansaugt. „Das kann die Lunge ab dem ersten künstlichen Atemzug schädigen“, erklärt Schäfer.

Für bestimmte Patienten entwickelt sich daher die Beatmung, die akut ihr Leben rettet und unumgänglich ist, zu einer dauerhaften Bürde. Es trifft sehr häufig eher ältere Menschen, die sich einer größeren Operation wie einem Bypass, einer neuen Herzklappe oder einem Hüftgelenk unterziehen müssen und zudem vorerkrankt sind. Vier Stunden an der Beatmungsmaschine während der OP plus ein paar weitere danach zur Stabilisierung können ältere und kranke Lungen derart schwächen, dass die Beatmung nicht so schnell oder gar nicht zu beenden ist.