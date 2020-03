Krankheit Misophonie : Wenn man alltägliche Laute nicht erträgt

Heinz Funke war fünf, als er die Schuhe seiner Mutter mit einer Schere zerstörte. Er ritzte die Schnallen an und behauptete, der Hund habe sie zerkaut. Heute ist Funke 53. Er ist Fachkraft für Lagerlogistik, ist aber arbeitsunfähig. Er sieht einen Zusammenhang zwischen seiner jetzigen Verfassung und der Sache mit den Schuhen. Der lässt sich so zusammenfassen: Funke kann manche Geräusche nicht ertragen. Sie machen ihn wahnsinnig, und das war schon immer so: Die klackernden Schuhe seiner von ihm sehr geliebten Mutter. Eine Kollegin, die Kaugummi kaute und die Blasen platzen ließ. Die Kaugeräusche seines Sohnes, der darum bis zu seinem Auszug stets allein essen musste.

Funke leidet unter Misophonie, doch dass das so ist, weiß er erst seit vier Jahren. Vorher dachte er immer, er sei nicht ganz richtig im Kopf. Aber damals googelte er: „mich nervt schlucken“. Er stieß auf den Begriff Misophonie und merkte, dass es vielen Menschen so geht wie ihm. „Es war eine Erleichterung“, erinnert er sich, „es tat gut.“ Nur eine Arbeitsstelle, die hatte er damals schon lange nicht mehr. Er traute sich schon lange keinen Job mehr zu und saß am liebsten zu Hause, in seiner „Burg“.