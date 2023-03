So lange uns nichts schmerzt, kümmern wir uns in aller Regel wenig bis gar nicht um unsere Gesundheit. Das ändert sich jedoch schlagartig, sobald das Knie wehtut, die Nase läuft, der Hals kratzt, der Kopf dröhnt oder die Haut juckt. Dann wollen viele sofort wissen: Woher kommt das? Und wie schlimm ist es wirklich? Das Videoportal Youtube will darauf nun verlässliche Antworten geben. Seit rund einer Woche können in Deutschland auf der Plattform präsente Kliniken, Ärzte und Psychotherapeuten ein Siegel beantragen, das ihre Kanäle ausweist als „von einer staatlich aner­kannten Gesundheitseinrichtung“ oder „unter der Aufsicht von medizinischem Fachpersonal“.

Kim Maurus Volontärin. Folgen Ich folge

Damit liegt Youtube, das zu Google gehört, im Trend. Das Internet wird als Instanz, die Symptome einordnet und Diagnosen stellt, immer beliebter. Laut einer Studie im Auftrag des Digitalverbands Bitkom informierten sich im vergangenen Jahr 62 Prozent der Internetnutzer in Vorbereitung auf einen Arzttermin online oder mithilfe einer App über ihre Symptome. Im Jahr 2020 wa­ren es noch zehn Prozent weniger. Laut Youtube-Mutter Google gab es 2021 in Deutschland etwa 1,6 Milliarden Suchanfragen und Zugriffe auf Videos zum Thema Gesundheit. Das neue Siegel ist da doch keine schlechte Sache, sollte man meinen. Doch es gibt Kritik an dem Projekt.