Hilfsprogramme für Männer : Eine Stadt bekämpft den Machismo

Gewalt gegen Frauen ist in Kolumbien weit verbreitet. Programme in Bogotá bieten Hilfe an: für Männer – und gegen ihren Männlichkeitswahn.

Weil er es seit der Trennung von seiner Partnerin allein zu Hause nicht mehr aushält, hat der Mann, Fabian heißt er, die Nummer der „Línea Calma“ gewählt. „Señor Fabian, was ist Einsamkeit für Sie?“, fragt ihn die Psychologin des Hilfetelefons für Männer in Bogotá. „Ein gebrochenes Herz“, sagt der Anrufer. „Schlaflosigkeit, Un­wohlsein.“ Er fühle sich leer, angespannt. Und bei der Arbeit könne er sich nicht konzentrieren. „Okay. Und was brauchen Sie?“ – „Ich brauche sie!“ Er fängt an zu weinen, schluchzt laut ins Telefon. „Klar, Fabian“, sagt die Psychologin. „Das ist eine harte Situation. Gut, dass Sie Ihre Emotionen nicht unterdrücken, das zulassen.“ Sie hört ihm einen Mo­ment beim Weinen zu.

Dass Männer stark sein müssen, keine Gefühle zeigen dürfen, ist in Lateinamerika immer noch eine weitverbreitete Vorstellung. Die kolumbianische Hauptstadt Bogotá will solchen Erzählungen etwas entgegensetzen, unter anderem mit der „Línea Calma“, auf Deutsch „ruhige Linie“. Diese Hotline ist Teil eines Projekts, das den Machismo be­kämpfen will – also den Männlichkeitswahn. Henry Murrain, in Bogotás Stadtregierung zuständig für Bürgerkultur, erklärt es so: „Machismo sind Erzählungen und soziale Normen, die Frauen diskriminieren, sie als minderwertig be­trachten und gleichzeitig Männern – und Frauen – bestimmte Erwartungen aufdrücken.“