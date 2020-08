Falsche Medikamente : Tödliche Verwechslung im Klinikum Bielefeld

Aktualisiert am

Ein junger Mann unterzieht sich am Klinikum Bielefeld einer Routineoperation. Im Krankenzimmer kommt es danach zu einer fatalen Verwechslung der Medikamente.

Nach dem Tod eines jungen Krankenhauspatienten in Bielefeld liefen am Donnerstag die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Der 26 Jahre alte Mohammad S. hatte sich vergangene Woche im Bielefelder Klinikum Mitte einer Routineoperation unterzogen, die ohne Komplikationen verlaufen war. Nach bisherigen Erkenntnissen war es im Krankenzimmer dann aber zu einer fatalen Verwechslung von Medikamenten gekommen.

Statt der für ihn vorgesehenen Medizin soll S. nach einem Bericht der Zeitung „Neue Westfälische“ eine sehr hohe Dosis Methadon verabreicht bekommen haben. Eigentlich vorgesehen soll das Mittel für seinen Zimmernachbarn gewesen sein, einen Krebspatienten. Als sich der Zustand von S. plötzlich rapide verschlechterte, habe man ihn zunächst auf die Intensivstation und schließlich in die neurologische Fachabteilung eines anderen Krankenhauses in Bielefeld gebracht, wo der Syrer dann am Donnerstag vergangener Woche starb, sagte ein Sprecher des Klinikums.

Weitere Einzelheiten dürften mit Blick auf den Datenschutz und die noch laufenden Ermittlungen nicht mitgeteilt werden. Man werde mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten für Aufklärung sorgen. „Wir sind bestürzt über diesen tragischen Todesfall. Wir trauern mit der Familie des verstorbenen Patienten.“

Mohammad S. war 2014 gemeinsam mit seinem drei Jahre älteren Bruder Ahmad aus Syrien nach Deutschland gekommen und stand kurz vor dem Abschluss seiner Ausbildung zum Zugführer. „Ich möchte, dass der Hergang ganz genau aufgeklärt wird“, sagte Ahmad S. der „Neuen Westfälischen“. „Nie wieder soll so etwas passieren, nie wieder soll jemand so etwas Schockierendes erleben müssen.“ Aufklärung sei auch für seine noch in Syrien lebenden Eltern wichtig.