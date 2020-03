Schüler unter Druck : „Lehrer erkennen psychisches Leid nicht“

Aktualisiert am

Schüler leiden immer öfter unter psychischen Problemen – sie trinken oder verletzen sich selbst. Doch sie bekommen zu wenig Hilfe, sagt der Kinder- und Jugendpsychiater Veit Roessner. Was kann man tun? Ein Interview.

Herr Professor Roessner, in den vergangenen Wochen wurden immer wieder Statistiken veröffentlicht, die aufzeigen: 20 bis 25 Prozent der deutschen Schüler leiden an psychischen Problemen. Tendenz steigend. Erleben Sie das auch so?

Ja, aber dazu muss man sagen: Problem heißt nicht Diagnose und heißt auch nicht behandlungsbedürftig. Bei manchem Verhalten, von dem dabei die Rede ist, muss man sich tatsächlich fragen: Ist das in der heutigen jungen Generation nicht einfach „normal“ geworden?

Sie meinen, die Zeiten haben sich so verändert, dass Verhalten, das früher auffällig war, heute normal ist?