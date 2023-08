Aktualisiert am

„Nur durch Technologie werden wir die Menschheit nicht retten“, sagt Claudia Traidl-Hoffmann, Professorin für Umweltmedizin an der Universität Augsburg und Direktorin des Instituts für Umweltmedizin bei Helmholtz Munich. Bild: dpa

Frau Traidl-Hoffmann, die Weltgesundheitsorganisation sagt, der Klimawandel sei die größte Gesundheitsbedrohung für die Menschheit. Sehen Sie das auch so?

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München.



Die größte Bedrohung – und gleichzeitig die größte Chance.

Worin liegt die Bedrohung, worin die Chance?

Der Klimawandel und die Zerstörung der Natur können zunichtemachen, was wir uns an gesundheitlichem Fortschritt erarbeitet haben. Daran hängt das Überleben der Menschheit. Die Chance ist, dass wir uns endlich bewusst werden, dass wir an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen. Wir dachten, wir dürfen uns die Erde untertan machen. Dabei haben wir vergessen, dass wir Teil von ihr sind.