Mangel an Hebammen : Mama allein zu Haus

Manche berichten von mehr als 70 Absagen: Schwangere Frauen finden speziell in Großstädten häufig keine Hebamme für das Wochenbett. In Frankfurt finden sie nach der Geburt Unterstützung über ein Notprogramm.

Valentina Cristante lacht und sagt: „Ich glaube, ich hätte anfangen sollen, eine Hebamme zu suchen, bevor ich überhaupt schwanger war.“ Die 34-Jährige brachte im Juni 2020 ihren Sohn Brando auf die Welt. In den Monaten zuvor hatte sie vergeblich versucht, eine Hebamme für das Wochenbett zu finden, also für die ersten Tage nach der Entlassung aus der Klinik. Die Sprachwissenschaftlerin der Frankfurter Goethe-Universität wusste ab Januar, dass sie nach einer Phase der Pendelei fest an den Main ziehen würde. Sie begann, lokale Hebammen abzutelefonieren, mindestens 25. Von manchen hörte sie gar nichts, von den anderen bekam sie eine Absage, häufig mit dem Hinweis versehen: „Ausgebucht bis Oktober.“ Die Italienerin fand sich mit dem Gedanken ab, keine aufsuchende Hebamme an ihrer Seite zu haben, sondern bei Bedarf zu einer Hebammensprechstunde in einem anderen Stadtteil fahren zu müssen.

Da sich die Geburt ihres Sohnes verzögerte, verbrachte Cristante im Juni zur Überwachung viele Stunden im Bürgerhospital, einer von sieben Frankfurter Geburtskliniken, in denen im vergangenen Jahr insgesamt 12.913 Kinder zur Welt kamen. Tendenz wie im ganzen Land: steigend. Dort entdeckte sie einen Flyer der Frankfurter Wochenbett Notversorgung. Das Besondere an diesem Angebot ist: Es greift den Familien in der Akutsituation unter die Arme, wenn das Kind gerade zur Welt gekommen ist, sie jedoch ohne nachsorgende Hebamme dastehen.