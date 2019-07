„Ist es in der Wohnung nicht auszuhalten: Alle Fenster auf und Ventilatoren an! (Durchzug ist nicht schädlich, das glauben nur Deutsche)“, twitterte der Ortsverein Deutsches Rotes Kreuz in Löhne Ende Juni. Der Meteorologe Jörg Kachelmann brach daraufhin in Begeisterungsstürme aus. Seine Schlacht gegen die Angst vor dem Durchzug, die er führt wie Don Quijote seinen Kampf gegen Windmühlen, schien ihm wohl endlich einmal nicht vergebens: „Ich verneige mich vor dem @DRKLoehne“, schrieb er. „Wer Geld übrig hat: Bitte spenden für die einsame Stimme der Vernunft.“

Abgesehen davon, dass Kachelmann seinen Namen vermutlich nicht ungern in der Zeitung liest, scheint er doch einem edlen Motiv zu folgen, wenn er sich auf Twitter über den „Dummfug“ an Hitzetipps aufregt, der jeden Sommer verbreitet werde: „Das Schicksal alter Menschen, die bei der Hitze in geschlossene Räume gesetzt werden und daran sterben müssen, lässt mich eben nicht kalt.“