Patientin an Krebs gestorben : Mit Schlangengift und guten Worten

Sie habe doch ein gutes Immunsystem, solle sich nicht beirren lassen, solle auf ihre innere Stimme hören. Tausende seien schon mit Schlangengift-Präparaten vom Krebs geheilt worden. Natürlich, die Ärzte sagten etwas anderes. Aber die wollten auch nur Geld verdienen. Als eine Heilpraktikerin ähnliche Worte wie diese in Mails an ihre Patientin geschrieben haben soll, war die junge Frau schon schwer an einem Tumor erkrankt. Sie hörte auf ihre Heilpraktikerin, die sich als „spirituelle Lehrerin“ und „Malerin von Seelenbildern“ bezeichnete. Und nicht auf die Ärzte, die zur Bestrahlung rieten. Das war im Juni 2015. Vier Monate später erlag sie im Alter von 27 Jahren ihrem Krebsleiden. Nun muss sich die Heilpraktikerin in einem Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht München verantworten. Verklagt hat sie der fünf Jahre alte Sohn der Verstorbenen.

Im Frühjahr 2014 war bei der Speditionskauffrau ein Test auf Papillomviren (HPV) positiv ausgefallen. Die Viren verursachen häufig Gebärmutterhalskrebs, es bestand der Verdacht auf einen Tumor. Bald darauf wurde sie schwanger, im Januar 2015 kam sie wegen Blutungen ins Krankenhaus. Dort stellten die Ärzte einen Zervikaltumor fest. Er wurde entfernt, im April wurde das Kind geboren, ein gesunder Junge. Doch die Tumorerkrankung bestand nach wie vor, nach der Geburt hatten die Ärzte ein etwa zehn Zentimeter großes Zervixkarzinom diagnostiziert. Sie rieten zur Strahlentherapie, die junge Frau willigte ein. Nach 14 Sitzungen, am 6. Juni 2015, brach sie die Behandlung ab. Obwohl die Bestrahlung angeschlagen hatte – der Tumor hatte sich schon zurückgebildet.