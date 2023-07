Der Starkoch Johann Lafer hat wegen einer starken Arthrose im Knie seine Ernährung geändert. „Ich hatte extreme Schmerzen und Knieprobleme“, sagte der 65-Jährige der „Augsburger Allgemeinen“ vom Montag. „Wegen des Leistungsdrucks habe ich morgens, mittags und abends Schmerztabletten genommen.“ Die gesundheitlichen Probleme machten Lafer traurig und lustlos.

Er habe sich einfach nicht kasteien können. „Wenn man unter Druck ist, dann kommt man nachts nach Hause und trinkt noch eine halbe Flasche Rotwein, um sich zu beruhigen“, berichtete Lafer. Früher hätte er sich eine Ernährungsumstellung nicht vorstellen können. Doch während eines Besuchs bei seiner Tochter in London ging dann plötzlich gar nichts mehr. „Ich konnte keinen Meter mehr gehen“, erinnert sich der Koch.

Fleisch isst Lafer nur noch selten

Lafer brauchte ein neues Knie. Auch das andere Knie werde wohl operiert werden müssen, prophezeite ihm sein Arzt. Das brachte den Starkoch zum Umdenken: Er schaffte es, die Macht der Gewohnheit zu durchbrechen, und beschäftigte sich intensiv mit dem Thema gesunde Ernährung. Lafer habe gemerkt, welche große Bedeutung das richtige Essverhalten für die eigene Gesundheit hat.

Mehr zum Thema 1/

So manches habe sich Lafer dabei auch abgeschaut. „Ich betreue ja beispielsweise Tennisspieler beim Turnier in Schanghai, und da habe ich gesehen, dass die fast alle vegan essen“, sagte der Fernsehkoch. „Und ich dachte mir, es muss ja was dran sein, wenn die Spieler vor ihren Matches Blumenkohl mit Süßkartoffeln oder Haferbrei zu sich nehmen.“ Inzwischen habe er sogar die Vorteile der vegetarischen Ernährungsweise gelernt – und vermisse dabei nichts. Fleisch isst Lafer nach eigenen Angaben nur noch selten. Seit der Umstellung habe er deutlich an Lebensqualität zurückgewonnen und ist weitestgehend schmerzfrei.