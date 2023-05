Aktualisiert am

In Japan lebt etwa eine Million Menschen zurückgezogen von der Außenwelt: die „Hikikomori“. Auch in Europa fallen Selbstisolierer auf. Ist das Phänomen das gleiche?

„Es fühlt sich an, als hätte jemand für mein Leben den Pause-Knopf gedrückt“, be­richtet Maxime. Der 28-jährige Franzose, der eigentlich anders heißt, sitzt für den Video-Call in seinem Zimmer vor dem Bildschirm. Er ist charismatisch und eloquent, hat kinnlange, schwarze Haare, die bereits mit ein wenig Grau durchmischt sind; dazu passt sein grauer Pullover. Das Zimmer ist direkt unter dem Dach, es ist hell und mit stilvollen Holzmöbeln eingerichtet. Nichts deutet darauf hin, dass Maxime in diesem Zimmer, vor diesem Bildschirm fast sein gesamtes Leben verbringt. „Ich verlasse das Haus höchstens einmal im Monat“, erzählt er.

Sein Tag besteht aus wenig mehr als Essen, Surfen im Internet und Computerspielen. Er steht um 14 Uhr auf und geht um sechs Uhr ins Bett. Durch die Eintönigkeit ist ihm allmählich das Zeitgefühl abhandengekommen: „Jeder Tag fühlt sich an wie gestern.“ Mit Unterbrechungen, an unterschiedlichen Orten und mal stärker, mal weniger stark ausgeprägt, geht das seit zehn Jahren so.