Interview zu Pornosucht : „Sex ist heute ein Konsumprodukt“

Frau Melzer, Sie befassen sich als Sexualtherapeutin mit der Sucht nach Sexfilmen im Netz. Ist der Pornokonsum nach einem Jahr Corona-Krise gestiegen?

Leonie Feuerbach Redakteurin im Frankfurter Allgemeine Magazin. F.A.Z.

Ja, nachweislich. Das sieht man etwa bei Pornhub Insights, also den Statistiken dieser Pornowebsite. Die zeigen, dass es eine zehn- bis zwanzigprozentige Zunahme weltweit bei jedem Lockdown gab. Das ist ja auch klar: Porno ist Entspannung, Belohnung, Ausgleich für alles, was ausfällt: Freunde treffen, essen gehen, Theater, Urlaub. Manche essen mehr – es gibt ja schon den Begriff der Corona-Kilos –, andere konsumieren mehr Pornos. Aber auch vor Corona waren unter den Top-30-Websites in Deutschland fünf pornographische.