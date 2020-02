Zwei Personen mit Coronavirus : Infizierte Rückkehrer in „gutem gesundheitlichen Zustand“

Bislang zeigen die beiden Rückkehrer keine Symptome. Sie befinden sich isoliert in der Uniklinik Frankfurt. Mit weiteren Infektionsfällen unter den Rückkehrern in Quarantäne rechnen die Behörden nicht.

Den beiden Rückkehrern, die am Sonntag in Germersheim positiv auf das Coronavirus getestet wurden, zeigen bislang keine Symptome. Beide befinden sich in einem „den Umständen entsprechenden sehr guten gesundheitlichen Zustand“, sagte Kai Klose, hessischer Staatsminister für Soziales und Integration, am Sonntag in einer Pressekonferenz in der Uniklinik Frankfurt. Die Zahl der Infektionsfälle in Deutschland stieg damit auf zehn. Bei den neuen Patienten handelt es sich um zwei Deutsche.

Wie die Leiterin der Infektiologie, Maria Vehreschild mitteilte, befinden sich die beiden auf einer Isolierstation. Die Behandlung sei „sehr unspektakulär“: Weil die Infizierten bislang keinerlei Symptome aufweisen, gebe man bislang auch keine Medikamente. Es gehe nur darum, sie zu beobachten und eine weitere Ansteckung zu verhindern.

„Sollten wider erwarten weitere Fälle in der Gruppe in Germersheim auftreten, werden wir sie nach Frankfurt holen – aber wir rechnen nicht damit“, sagte Klose. Man wolle die Expertise der Uniklinik nutzen. Der Rachenabstrich, durch den die Infektionen entdeckt wurden, war demnach auf freiwilliger Basis. Bis auf eine Person hätten alle daran teilgenommen. Mittels des Tests sei es möglich gewesen zu belegen, dass auch Personen, die keinerlei Symptome aufweisen, Träger des Virus sein können.

Klose verteidigt Rückholaktion

Von elf Personen, die nach der Landung am Samstagnachmittag in der Uniklinik Frankfurt behandelt wurden, konnten sieben inzwischen entlassen und in die Quarantäne-Station in Germersheim gebracht werden. Ein Coronavirus-Verdachtsfall hatte sich nicht bestätigt. Die vier im Krankenhaus verbliebenen würden wegen anderer Symptome behandelt, so Klose.

Der Minister wies die Kritik zurück, durch die Rettungsaktion habe man sich das Virus ins Land geholt. Es sei eine „verantwortungsvolle Entscheidung der Bundesregierung“ gewesen, den Deutschen und ihren Angehörigen die Rückreise zu ermöglichen. Am Samstagnachmittag war eine Bundeswehr-Maschine mit 124 Passagieren in Frankfurt gelandet, darunter 100 Deutsche, 22 Chinesen, ein Bürger der Vereinigten Staaten und ein Rumäne. Die Rückkehrer waren anschließend zunächst am Flughafen untersucht und anschließend in eine Kaserne in Germersheim gebracht worden. Dort stehen sie für 14 Tage unter Quarantäne. So lange dauert die maximale Inkubationszeit, also die Frist von der befürchteten Ansteckung bis zum möglichen Krankheitsausbruch.

„Ich habe von der Grippe deutlich mehr Angst als vor diesem Virus“, sagte René Gottschalk, Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts, am Rande des Pressegesprächs in der Uniklinik Frankfurt. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts erkranken während einer saisonalen Grippewelle in Deutschland zwischen zwei und 14 Millionen Menschen an Influenza. Die Zahl der Todesfälle kann bei den einzelnen Grippewellen stark schwanken, von mehreren hundert bis über 20.000.

In China ist die Zahl der bestätigten Fälle am Sonntag abermals deutlich angestiegen. Inzwischen mehr als 14.300 Fälle bestätigt, 304 Menschen starben. Auf den Philippinen gab es am Wochenende den ersten Todesfall außerhalb der Volksrepublik. Die Fälle in Deutschland verliefen bislang milde. Wie das bayerische Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte, sind auch die acht Infizierten in Bayern in einem gesundheitlich stabilen Zustand.