Kein Tabak für junge Menschen : „Tausende Neuseeländer werden ein längeres und gesünderes Leben führen“

Wer nach dem 1. Januar 2009 geboren ist, wird in Neuseeland niemals legal Zigaretten kaufen dürfen. Die Regierung will den Inselstaat so Schritt für Schritt rauchfrei machen. Kritiker halten die Maßnahmen für verfehlt.

Zum Jahreswechsel nehmen sich viele Menschen vor, das Rauchen aufzugeben. Im fernen Neuseeland sollen Menschen, die heute bis 14 Jahre alt sind, in Zukunft gar nicht mehr die Wahl haben, ob sie rauchen wollen oder nicht. Denn dort verbietet es der Gesetzgeber seit Jahresanfang jungen Menschen, die am oder nach dem 1. Januar 2009 geboren wurden, jemals in ihrem Leben Tabak zu kaufen. Von 2027, wenn diese Generation die Volljährigkeit erreicht, wird damit auch das Mindestalter für den Kauf von Zigaretten jährlich um ein Jahr angehoben, so dass alle nachfolgenden Generationen das entsprechende Alter niemals erreichen werden. Damit läuft der legale Verkauf von Tabak über die Jahre hinweg allmählich aus.

Auf diese Weise will das Land seinen Plan umsetzen, dass bis zum Jahr 2025 weniger als fünf Prozent der Bevölkerung Tabak konsumiert und das Land damit als praktisch rauchfrei erklärt werden kann. Die weltweit bisher einzigartige Regelung hatte das Parlament in Wellington Mitte Dezember verabschiedet. Es sieht noch andere Änderungen vor, die auch Auswirkungen auf ältere Generationen von Rauchern haben werden. So wird die Zahl der Geschäfte, die Tabakwaren verkaufen dürfen, von derzeit etwa 6000 auf 600 verringert. Es dürfen nur noch Fachgeschäfte und nicht mehr die Eckkioske und Supermärkte Zigaretten verkaufen.

Weniger Nikotin für geringeres Suchtpotenzial

Zudem wird der Nikotingehalt in den verfügbaren Produkten über die Jahre drastisch verringert. Solche nikotinreduzierten Zigaretten, die statt 15 Milligramm Nikotin pro Gramm Tabak nur noch bis zu 0,8 Milligramm Nikotin beinhalten, haben ein niedrigeres Suchtpotenzial. Die Gesundheitspolitikerin Ayesha Verrall hatte bei der Verabschiedung der Maßnahmen durch das Parlament gesagt, dass dieser Tag in die Geschichte eingehen werde. Das Gesetz werde Menschenleben retten. „Tausende Menschen werden ein längeres und gesünderes Leben führen“, sagte sie. Das Gesundheitssystem könne fünf Milliarden Dollar einsparen, da verschiedene Krebsarten, Herzinfarkte, Schlaganfälle und Amputationen, die durch das Rauchen ausgelöst werden, weniger häufig aufträten.

Während Fachleute von einem Paradigmenwechsel sprechen, halten Kritiker die Maßnahmen für verfehlt. Sie fürchten, dass sich der Handel mit Tabakprodukten auf den Schwarzmarkt verlagert. Zudem rechnen sie mit negativen Auswirkungen für den Einzelhandel.

In jedem Fall bleibt Neuseeland in der Bekämpfung von Tabakkonsum und seinen Folgen einer der Vorreiter. Seit Jahrzehnten gelten dort Tabak-Werbeverbote, eine Schachtel Zigaretten kostet heute mehr als 20 Euro. Schon jetzt hat Neuseeland mit acht Prozent der Erwachsenen, die täglich rauchen, eine der niedrigsten Raucherraten weltweit. Die Maßnahmen werden trotzdem von einer Mehrheit der Bürger für notwendig gehalten, da weiter Tausende Menschen an den Folgen des Rauchens sterben. Besonders stark betroffen sind auch die Maori, die neuseeländischen Ureinwohner, unter denen die Raucherquoten deutlich höher sind als in der Restbevölkerung.