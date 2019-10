Gefahr für Patienten? : „Ältere Chirurgen wollen noch gebraucht werden“

Frau Professorin Geiger, Sie haben gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen Chirurgen eine Studie durchgeführt, die zeigt: Immer mehr Chirurgen arbeiten auch dann noch in der Klinik, wenn sie das Rentenalter schon erreicht haben. Was für eine Motivation steckt dahinter?

Die Hauptmotivation dieser Ärzte ist, etwas für ihren Selbstwert zu tun, Wertschätzung zu erhalten, ebenso wie das Gefühl, noch gebraucht zu werden. Aber es ist auch der Wunsch, Erfahrung und Wissen an die jungen Ärzte weiterzugeben.

Bis auf die Motivation, Wissen weiterzugeben, sind das eher egoistische Gründe der älteren Ärzte. Tut das den jüngeren und den Patienten gut?

Von den Kliniken und auch von jüngeren Kollegen wird schon anerkannt, dass ältere Chirurgen gerade im Bereich des Teachings wichtige Leistungsträger sein können und dass es sinnvoll sein kann, sie in der Wissensvermittlung einzusetzen.

Und für den Patienten? Gerade in der Chirurgie spielen motorische Fähigkeiten, präzises Sehen und neue Techniken entscheidende Rollen. Es ist kein Geheimnis, dass im Alter einfach gewisse Fähigkeiten nachlassen können.

Beim Berufsverband der Deutschen Chirurgen ist das Thema Self-Assessment, also die Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten, ein diskutiertes Thema und auch eine klare Zielsetzung. Deshalb haben wir in der Studie auch gefragt, ob die Mediziner dazu bereit sind. Und die Mehrheit der 1420 Befragten wäre bereit, sich ab 60 in Bezug auf die chirurgischen Fähigkeiten überprüfen zu lassen.

Wird eine solche Überprüfung im Sinne der Patientensicherheit auch schon aktiv in Kliniken umgesetzt?

Mir ist ein solches Vorgehen aus keiner Klinik bekannt. Bisher war das auch noch nicht das Ziel. Vielmehr soll erst einmal dem Thema Self-Assessment mehr Aufmerksamkeit geschenkt und dazu eine Haltung entwickelt werden

Die Statistik zeigt aber: 2018 gab es in Deutschland 37853 niedergelassene oder stationär tätige Chirurgen. 1072 von ihnen waren unter 34 Jahre alt und 2522 über 65. Das sind einige. Als Patientin wäre es mir schon lieb, wenn da eine Kontrolle der Fähigkeiten stattfinden würde.

Absolut. Die Kliniken sind sich dieser Verantwortung auch bewusst. Es wird meinem Eindruck nach schon sehr genau geschaut: Wo sind Mitarbeiter im Rentenalter sinnvoll einzusetzen, wo können sie bereichernd wirken? Sehr oft ist das in der Lehre oder dem Coaching. Aber es ist auch einfach so, dass man es sich in Zeiten von Fachkräftemangel an manchen Stellen gar nicht mehr erlauben kann, Leistungsträger über 65 Jahre nicht mehr zu beschäftigen.

Also sind diese sogenannten „Silver Worker“ in der Medizin auch ein Resultat des Ärztemangels in unserem Land?

Ob Silver Worker eine Folge des Nachwuchsmangels sind, kann ich so nicht sagen. Der Nachwuchsmangel begünstigt auf jeden Fall die Nachfrage nach Silver Workern.

Spricht man mit jungen Ärzten, beschweren sie sich häufig über den Umgangston von Vorgesetzten, der in einem solch hierarchischen System, wie es ein Krankenhaus noch immer darstellt, besonders auffällt. Sorgen mehr ältere Ärzte so dafür, dass sich daran nichts ändert?

Es gibt sehr offene Silver Worker, die vorbildlich mit diesen hierarchischen Strukturen umgehen. Aber es gibt, das stimmt, auch noch viele, die in der alten Welt verhaftet sind, was zu Konflikten führt. So hat die Studie ergeben, dass nur 30 Prozent der älteren Generation das Gefühl haben, in der Klinik herrsche ein autoritärer Ton. Von den jüngeren Generationen geben hingegen 52 Prozent an, dass sie Probleme mit dem autoritären Umgangston haben. Aber es gibt noch ein anderes Problem.