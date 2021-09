Datenerhebung in den USA : In Florida mehr Tote mit Corona als je zuvor

Anwohner demonstrieren vor der Schulbehörde von Lake County in Tavares, Florida, in der über Maskenauflagen beraten werden soll Bild: Reuters

Im amerikanischen Südstaat Florida sind im August täglich mehr Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben als in jedem früheren Monat seit Beginn der Pandemie. Die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) errechneten für August 2021 einen vorläufigen Sieben-Tage-Durchschnitt von bis zu 244 Toten am Tag. Im August 2020, bislang Höhepunkt der Sterberate im Sunshine State, hatte die Gesundheitsbehörde einen Wert von 227 registriert.

Laut den Daten, die die CDC am Donnerstag vorstellte, starben in Florida bis Ende August insgesamt mehr als 46.000 Menschen nach einer Infektion mit Sars-CoV-2. Die Impfquote in dem knapp 22 Millionen Bewohner großen Bundesstaat entspricht mit etwa 53 Prozent dem amerikanischen Durchschnitt. Floridas Gouverneur Ron DeSantis gilt als Verfechter geringer Corona-Auflagen.

Hohe Infektionszahlen unter Kindern

In der Vergangenheit sprach sich der Republikaner gegen Ausgangssperren, Strandverbote und Impfpflicht für Krankenhauspersonal aus. Als der Gouverneur Ende Juli per Executive Order eine Maskenpflicht an Bildungsorganisationen zu verhindern versuchte, reichten Dutzende Eltern Klagen ein. Ein Gericht im Bezirk Leon wies DeSantis’ Dekret in der vergangenen Woche schließlich zurück.

Zur Begründung nannte es auch die Delta-Variante, die sich besonders schnell unter Schülern ausbreitet. In der vergangenen Woche meldeten die Gesundheitsbehörden in Florida fast 30 Prozent mehr Infektionen unter Kindern als in der Woche zuvor. Auch die Krankenhäuser zählten mehr junge Bewohner des Sunshine State, die wegen Corona behandelt werden mussten.