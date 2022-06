Hochsommer in Deutschland : So lassen sich die heißen Tage überstehen

Ein Hochdruckgebiet sorgt in den kommenden Tagen für hochsommerliches Wetter in Deutschland. Die höchsten Temperaturen werden dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge am Wochenende erwartet. Zudem sei dann mit Gewittern zu rechnen.

Am Fronleichnam (Donnerstag) liegen die Höchstwerte in der Nordhälfte bei 19 bis 26 Grad, in der Südhälfte bei 26 bis 31 Grad. Am Freitag kommen laut DWD nur am Alpenrand einzelne Gewitter auf, ansonsten bleibt es trocken und warm bis heiß. Die Temperaturen liegen im Norden bei maximal 23 bis 27 Grad, ansonsten bei 27 bis 32 Grad.

Richtig heiß wird es dann am Wochenende im Westen und Südwesten mit teils über 36 Grad. Im Rest des Landes werden Höchstwerte von 27 bis 34 Grad erwartet, an der See 19 bis 23 Grad.

Die Hitze gut überstehen

Auch wenn sich die meisten Menschen die hochsommerlichen Temperaturen herbeisehnen, ist für manche die Hitze eine Qual. Die einen klagen über Kopfschmerzen und Kreislaufbeschwerden, die anderen über Herzrasen und Hitzewallungen. Dabei gibt es einige einfache Tipps, mit denen auch Wetterfühlige die heißen Tage überstehen können.

Der drückenden Mittagshitze weicht man am besten in den Schatten aus und nimmt sich die Südländer zum Vorbild: In Mittelmeergebieten machen die Menschen von 14 bis 16 Uhr Siesta. Wer sich ein zweistündiges Nickerchen nicht erlauben kann, weil er im Büro sitzt, kann sich zumindest regelmäßig für etwa 30 Sekunden kaltes Wasser über die Handgelenke laufen lassen – das erfrischt und belebt fast so gut wie ein Mittagsschlaf. Sport und körperliche Arbeit sollte man auf die frühen Morgen- oder späten Abendstunden verlegen.

Viel trinken – aber keine eisgekühlten und zuckerhaltigen Getränke

Wichtig ist vor allem, viel zu trinken, am besten zwei bis drei Liter pro Tag. Denn durch das ständige Schwitzen verliert der Körper viel Flüssigkeit und lebenswichtige Mineralstoffe, wie Natrium, Kalium, Magnesium und Zink. Gerade Menschen mit ohnehin niedrigem Blutdruck drohen dann rasch Kreislaufbeschwerden.

Die Wasserreserven sollte man mit Mineralwasser, Kräutertees und Schorlen auffüllen – am besten in Raumtemperatur. Denn zu kalte Getränke haben nur einen kurzfristigen erfrischenden Effekt – und bewirken langfristig eher das Gegenteil: Der Organismus erwärmt die kalten Getränke auf Körpertemperatur und wendet dazu viel Energie auf. Die Folge: Man schwitzt noch mehr als vorher. Auch Kaffee und Alkohol sind nicht die richtigen Durstlöscher, denn sie wirken harntreibend und sorgen eher dafür, dass der Körper noch weiter Flüssigkeit verliert.

Beim Essen gilt die Devise: leicht und bekömmlich. Statt Steak und fettiger Bratwurst bieten sich Salate oder Fischgerichte an. Um den bei hohen Temperaturen ohnehin stark beanspruchten Körper nicht noch weiter zu belasten, ist es wichtig, die leichten Mahlzeiten über den Tag verteilt einzunehmen. Auch die Kleidung sollte luftig und leicht sein - am besten aus Naturstoffen wie Baumwolle.

Morgens lüften, dann Rollläden runter

Viele Menschen können in schwülen Nächten kaum schlafen und wälzen sich unruhig in den Laken. Vor dem Schlafengehen empfiehlt sich deswegen eine kühle – nicht zu kalte – Dusche. Die Feuchtigkeit nicht ganz abtrocknen, sondern verdunsten lassen, das bringt dem Körper Abkühlung.

Wem das nicht reicht, der kann eine Wärmflasche in den Kühlschrank legen und zur Kühlflasche umfunktionieren. Ein dünnes Laken reicht zum Zudecken. Außerdem empfiehlt sich ein leichter luftiger Schlafanzug aus Naturfasern wie Baumwolle. Beides kann Schweiß gut aufnehmen – immerhin schwitzt der Körper nachts einen halben Liter Flüssigkeit aus. Wer seinen Pyjama ins Eisfach legt, erzielt nur einen kurzen Effekt.

Am besten sorgt man schon tagsüber für eine angenehme Nachtruhe vor: Fenster und Türen sollten spätestens ab 11 Uhr geschlossen gehalten werden, damit die Hitze nicht in die Wohnung strömt und sich dort staut. Das Lüften verschiebt man besser auf frühmorgens oder spätabends. Tagsüber sollten die Schlafräume dicht und dunkel sein. Wer dennoch nachts lieber die Fenster aufreißt, sollte Zugluft meiden: Sonst drohen am nächsten Tag ein steifer Nacken oder gereizte Schleimhäute.

Ventilatoren wirken zwar erfrischend und lassen den Schweiß verdunsten. Aber auch hier drohen Nackenverspannungen und Erkältungen, wenn der Körper zu sehr auskühlt. Von elektrischen Raumkühlern und Klimageräten raten Verbraucherexperten ab. Besonders bei Billiggeräten ist die Technik oft nicht ausgereift, und der Energieaufwand steht in keinem Verhältnis zur erzeugten Kältemenge. In heißen Sommern sind Stromkosten von 50 Euro und mehr möglich.

Außerdem kann durch den Abluftschlauch, der häufig über ein gekipptes Fenster nach draußen führt, wieder warme Luft eindringen. Elektrische Geräte, die nicht unbedingt gebraucht werden, sollten abgeschaltet werden. Denn jeder Computer oder jede Lampe strahlt Wärme ab. Grundsätzlich gilt: Je größer der Raum, desto geringer die Kühlwirkung.