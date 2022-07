Hitze über Deutschland : Seien Sie vorsichtig!

Ein Junge sonnt sich in einem Schwimmreifen am Strand. Doch sollte man vorsichtig sein: Die Hitze kann für den Körper gefährlich werden. Bild: dpa

Heiß, heißer, Sommer in Deutschland – so lässt sich wohl in wenigen Worten beschreiben, welche Temperaturen in diesen Tagen über uns hereinbrechen. Selbst die sogenannten Sonnenanbeter unter uns, selbst die, die von sich behaupten, dass Hitze ihnen eigentlich nichts ausmacht, fangen bei Temperaturen um die 40 Grad an zu klagen.

Laut Meteorologen sollen Anfang der kommenden Woche in manchen Flecken der Bundesrepublik Temperaturen erreicht werden, die in dieser Höhe noch nie in Deutschland gemessen wurden. Der Klimawandel, die zunehmende Dürre und Hitze stellt uns also auch in Mitteleuropa vor völlig neue Herausforderungen – und vor die Frage: Wie steht man rein körperlich eine solche Wetterphase am besten durch?