Schon länger beobachten Mediziner, dass hohe Außentemperaturen ein Stresstest für Schwangere sind und zu vorzeitigen Geburten führen können. Das be­stätigt nun eine Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE). Das Team um Petra Arck und Anke Diemert wertete dafür die Akten von 42.905 Patientinnen aus, die zwischen 1999 und 2021 am UKE entbunden haben. Die Forscher ver­glichen die errechneten und tatsäch­lichen Geburtstermine mit den Klimatabellen des Deutschen Wetter­dienstes für Hamburg. Dabei lag ihr Fokus auf den wärmeren Monaten von März bis September und da wiederum auf Hitze­perioden.

Das Ergebnis: Hitzestress von 30 Grad erhöhte das Risiko einer Frühgeburt, also vor der 37. Schwangerschaftswoche, um 20 Prozent; bei Temperaturen von mehr als 35 Grad lag das Risiko sogar bei fast 45 Prozent. „Auffällig war, dass die werdenden Mütter ein bis zwei heiße Tage offen­sichtlich überbrücken konnten. Folgte aber ein dritter, vierter, fünfter Tag ohne Abkühlung, setzten vermehrt vorzeitige Wehen ein. Und zwar besonders dann, wenn eine hohe Luftfeuchtigkeit das gefühlte Wärmeempfinden noch erhöhte“, sagte Arck, die Forschungsdekanin der Medizinischen Fakultät des UKE, bei der Vorstellung der Studie.

Hohe Temperaturen sind gefährlich für Ungeborene, da es zu einer Unterversorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen im Unterleib kommen kann. Bei extremer Hitze drückt nicht nur der Bauch der werdenden Mutter auf die Hauptvene, sodass weniger Blut an ihrem Herzen ankommt, was durch die erweiterten Blutgefäße noch verstärkt wird. Zu einer hitzebedingten Gefäßerweiterung kann es dann auch an der Gebärmutter kommen, was wiederum die Versorgung des Fötus mit Sauerstoff und Nährstoffen beeinträchtigt. Auch Schlafmangel in schwülen Nächten erhöht das Risiko einer Frühgeburt, vor allem wenn es mit einem Absinken der Schwangerschaftshormone bei steigendem ­Cortisolspiegel einhergeht.

Jeder Tag im Mutterleib zählt

Kinder, die vor der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommen, haben nachweislich ein erhöhtes Risiko für gesundheitliche Probleme, und das ihr ganzes Leben lang. „Hier zählt jeder Tag“, so Diemert, die in der ­Klinik für Geburtshilfe schwangere Frauen betreut und den Studiengang Hebammenwissenschaft im UKE mit verantwortet. So müssten unter anderem die Lungen, das Verdauungs- und Immunsystem noch reifen. Kon­zentrationsstörungen, schlechtere Schulleistungen, ein höheres Risiko für ­Infektionen, Allergien, Asthma und Übergewicht können Konse­quenzen einer Frühgeburt sein.

Nach Diemerts Angaben kommt heute etwa jedes zwölfte Kind vor dem errechneten Termin zur Welt. Bis 2033 könnte es aufgrund weiter ­steigender Temperaturen schon an­nähernd jedes sechste Kind sein. Die Wissenschaftlerinnen, die ihre Ergebnisse aktuell in der Zeitschrift „eBioMedicine“ veröffentlicht haben, empfehlen Frauen, die sich zwischen der 34. und 38. Schwangerschaftswoche befinden, bei anhaltend hohen Temperaturen die Sonne zu meiden, sich in klimatisierten Räumen aufzuhalten sowie viel Flüssigkeit zu sich zu ­nehmen.