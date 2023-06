Auf der Intensivstation einer Berliner Kinderklinik: Akute Leberentzündungen gab es zuvor schon bei Kindern, aber kaum etwas, was man bis dato wusste, passte zu dem, was die Ärzte nun an Krankenbetten beobachteten. Bild: dpa

Zumindest für Kommissare, die im Fernsehen tätig sind, mag es eine spannende Aufgabe sein, wenn sich ihnen Rätsel stellen, für die sie keine wirkliche Spur finden. Mediziner macht es eher nervös, wenn Patienten leiden, vielleicht sogar schwer, und sie weder herausfinden, woran es liegt, noch, was helfen könnte. Vor einer solchen Situation standen Kinder- und Jugendärzte vor rund einem Jahr. Damals gaben ihnen – und vielen anderen Fachleuten – plötzlich weltweit auftretende Leberentzündungen bei Kindern ein Rätsel auf.

Akute Leberentzündungen gab es auch zuvor schon bei Kindern, aber kaum etwas, was man bis dato über dieses Krankheitsbild bei Heranwachsenden wusste, passte zu dem, was die Ärzte nun an Krankenbetten beobachteten. Das besonders Beunruhigende an den Fällen war: Sie traten nicht nur gehäuft auf, sondern der Verlauf der Erkrankung war auch besonders schwer. Rund 50 der teils sehr jungen Kinder benötigten eine Lebertransplantation, weil ihr eigenes Or­gan einfach nicht mehr arbeitete, mindestens 22 verstarben.