Vor fünf Jahren hatte der chinesische Biophysiker He Jiankui mit der genetischen Veränderung von menschlichen Embryonen weltweit Empörung und Entsetzen ausgelöst. Drei Kinder sind aus seinen Menschenexperimenten hervorgegangen. Dann wurde er von einem chinesischen Gericht wegen „illegaler medizinischer Praktiken“ zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. Viele Beobachter gingen davon aus, dass Hes Karriere damit beendet sei, zumal zwischenzeitlich ein Berufsverbot gegen ihn verhängt wurde.

Doch nun hat He damit begonnen, Testpersonen für eine neue Gen­therapie zu rekrutieren. Und am Dienstag wurde bekannt, dass die Regierung der Sonderverwaltungs­zone Hongkong den diskreditierten Wissenschaftler in ein neues Förderprogramm aufgenommen hat, mit dem die Stadt die Abwanderung von Talenten ausgleichen will. In Hongkong sorgte das auch deshalb für Verwunderung, weil es auf der Website des Programms heißt, die Bewerber dürften keine ernsten Straftaten begangen haben.

„Bezahlbare Gentherapie für seltene Krankheiten“

He Jiankui kündigte in einer Pressekonferenz an, dass er in Hongkong an Adeno-assoziierten Viren forschen werde, um „bezahlbare Gentherapie für seltene Krankheiten“ zu entwickeln. Zuvor hatte er in sozialen Medien zu Spenden für eine Gen­therapie für die Erbkrankheit Duchenne-Muskeldystrophie auf­gerufen. Demnach hofft er auf umgerechnet knapp sieben Millionen Euro Unterstützung. Nach eigenen Angaben will er im März 2025 mit klinischen Studien beginnen. An welcher Forschungseinrichtung er in Hongkong arbeiten will, sagte er nicht. Die „South China Morning Post“ zitierte einen namentlich nicht genannten Hongkonger Wissenschaftler mit der Aussage, er könne sich nicht vorstellen, dass „irgendjemand“ an den Universitäten in Hongkong mit He zusammenarbeiten werde.

Nach dem Skandal von 2018 hat auch sein neues Forschungsprojekt die Wissenschaftsgemeinde alarmiert. Eine Gruppe von Forschern der britischen University of Kent äußerte die Sorge, dass He „eine weitere vulnerable Patientengruppe in Gefahr bringen könnte“.

Die Forscher hatten He vor einigen Tagen zu einer Veranstaltung an der University of Kent eingeladen in der Hoffnung, er würde sich kritischen Fragen stellen. Er bekam 40 Minuten Redezeit, nach 25 Minuten war sein Vortrag zu Ende. Nur eine Minute und 50 Sekunden davon befasste er sich mit dem Inhalt seiner Forschung. Die übrige Zeit verbrachte er damit, dem Fachpublikum wissenschaftliche Grundkenntnisse wie den Aufbau einer DNA zu erklären. So steht es in einer Zusammenfassung der Organisatoren, die nur wissenschaftliche und chinesische Medien zu der Veranstaltung zugelassen hatten. Nach seinem Vortrag weigerte sich He, Fragen zu beantworten.

Gibt es Beschränkungen – oder wird er sogar gefördert?

Auch in Interviews, die der Wissenschaftler in den vergangenen Wochen gegeben hatte, entzog sich He jeglicher kritischer Auseinandersetzung mit seinen Menschenexperimenten. Auf die Frage, ob er sein ethisch fragwürdiges Verhalten bereue, antwortete He, er brauche „mehr Zeit, um darüber nachzudenken“, oder die Frage sei „kompliziert“. Mehr als ein „Ich habe es zu schnell getan“, kam ihm nicht über die Lippen.

Man kann wohl davon ausgehen, dass die chinesischen Behörden ihm klare Anweisungen gegeben haben, wie er sich in der Öffentlichkeit äußern darf. Über seine mutmaßliche Haft sind keinerlei Details bekannt. Unklar ist außerdem, ob die chinesischen Behörden ihm Be­schränkungen für seine neue Forschung auferlegt haben – oder sie womöglich sogar fördern.

Es erscheint schwer vorstellbar, dass He ohne Genehmigung der Zentralregierung ein Arbeitsvisum für Hongkong erhalten könnte. Zuvor hatte er, fünf Monate nach seiner mutmaßlichen Haftentlassung, im September 2022 die Gründung eines eigenen Forschungslabors bekannt gegeben. He gibt zwar wenig Substantielles von sich, aber er sucht die Öffentlichkeit. Einladungen wie jene der University of Kent versucht er zu nutzen, um sich als angeblich gefragter Fachmann zu rehabilitieren. Auf Twitter verbreitet er seine Interviews teils zusammen mit Spendenaufrufen. Frühere Weggefährten haben den Biophysiker als jemanden beschrieben, der von Ehrgeiz getrieben sei, nach Ruhm strebe und sich für ein verkanntes Genie halte.

Über die Kinder weiß man wenig

Über die Kinder, die aus seinen Experimenten hervorgegangen sind, ist wenig bekannt, außer ihre Namen: Nana, Lulu und Amy. He hatte mithilfe der Genschere Crispr-Cas das Erbgut der künstlich befruchteten Em­bryonen verändert, um sie immun gegen das HI-Virus zu machen. So wollte er aidskranken Eltern ermöglichen, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen. Die gesundheitlichen Folgen des Eingriffs sind aber unabsehbar. In seinen Interviews sagte He, die Kinder lebten „ein normales Leben bei ihren Eltern“. Er habe allerdings vergeblich versucht, sie über die staatliche Krankenversicherung hinaus zu versichern, da keine Versicherung dazu bereit gewesen sei.

Eine öffentliche Diskussion über das Schicksal der Kinder und Hes Tabubruch hat es in China bisher nur in Ansätzen gegeben. Zwei chinesische Bioethiker forderten kürzlich die Gründung eines Forschungszentrums, das sich dem Wohlergehen der Kinder widmen soll. Andere fürchten aber, dass dies einen zu starken Eingriff in ihr Privatleben darstelle.