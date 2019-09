Harald Schmidt über Depression : „Verdrängen können ist eine Gnade“

Das sollten Sie über Depressionen wissen

Laut den Ergebnissen einer Studie, für die mehr als 5000 Deutsche zwischen 18 und 79 Jahren befragt wurden, erkranken rund acht Prozent dieser Altersgruppe im Laufe eines Jahres an einer depressiven Störung. Das sind mehr als fünf Millionen Menschen. Diese Zahl erhöht sich noch einmal um Jugendliche und Menschen über 79 Jahre, die in der Studie nicht erfasst wurden. Die WHO geht davon aus, dass im Jahr 2020 Depressionen oder affektive Störungen weltweit die zweithäufigste Volkskrankheit sein werden. Frauen erkranken zwei- bis dreimal so häufig an einer Depression wie Männer.

Abgrenzen von normalen Stimmungsschwankungen lassen sich Depressionen in der Regel zuverlässig. Hauptsymptome sind gedrückte Stimmung, Interessen- und Freudlosigkeit, Antriebsmangel und erhöhte Müdigkeit. Hinzu kommen verminderte Konzentrationsfähigkeit, Gefühle von Schuld und Wertlosigkeit, pessimistische Zukunftsgedanken oder Schlaflosigkeit. Wenn mindestens zwei Hauptsymptome und zwei Zusatzsymptome über mehr als zwei Wochen auftreten, sollte ein Hausarzt oder Psychiater aufgesucht werden.

Behandeln lässt sich eine Depression mit einer medikamentösen Therapie oder Psychotherapie, bevorzugt einer Verhaltenstherapie. Entscheidend für das Auftreten einer Depression ist das Vorliegen einer Veranlagung. Diese Veranlagung kann zum einen genetisch bedingt, zum anderen durch Traumatisierungen oder Missbrauchserlebnisse in der Kindheit erworben sein. Häufig wird der Beginn einer depressiven Episode mit konkreten Auslösern in Verbindung gebracht. Dies können sein: Überforderungssituationen, zwischenmenschliche Konflikte oder Verlusterlebnisse, aber auch scheinbar positive Veränderungen wie ein Urlaubsantritt oder die Geburt eines Kindes. Bei einer ausreichend starken depressiven Veranlagung erkranken Menschen auch unabhängig von äußeren Belastungen oder konkreten Auslösern.

Nicht nur für die Erkrankten ist die Depression eine Last, sondern auch für die Angehörigen. Rat und Unterstützung bieten die Sozialpsychiatrischen Dienste sowie der Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen. Auch beim 5. Deutschen Patientenkongress Depression am 21./22. September 2019 in Leipzig finden Betroffene und Angehörige Informationen. Anmeldungen sind noch möglich. Informationen dazu gibt es unter: www.deutsche-depressionshilfe.de.