Influenzawelle in Deutschland : Wie schützen wir uns vor der Grippe?

Beginnt die Grippewelle dieses Jahr früher als sonst?

Vor der Corona-Pandemie begann die Grippewelle meist erst nach dem Jahreswechsel, also im Januar, und dauerte dann etwa drei bis vier Monate. Dieses Jahr hat aber laut Robert-Koch-Institut die „erhöhte Influenza-Aktivität“, die als Grippewelle bezeichnet wird, etwa ab dem 24. Oktober begonnen. Dies geht aus dem wöchentlichen Bericht zu akuten Atemwegserkrankungen vom Mittwochabend hervor. Grundlegend sind hierfür die Ergebnisse eines Überwachungssystems: Proben von Patienten mit Atemwegserkrankungen werden auf Erreger wie respiratorische Synzytialviren (RSV), Rhinoviren, Sars-CoV-2 oder eben auch Influenzaviren untersucht.

Wenn nach Angaben des RKI die „Positivrate“ bei den nachgewiesenen Influenzafällen bei 20 Prozent liegt – also etwa jede fünfte Patientenprobe Influenzaviren enthält – dann hat die Grippewelle begonnen. Dass in den letzten Monaten generell mehr Influenzameldungen eingegangen sind als in den vergleichbaren Saisons vor der Pandemie, hat laut RKI vermutlich noch einen anderen Grund: Seit der Pandemie wurde bei Atemwegsinfekten auch verstärkt auf Influenzaviren getestet.