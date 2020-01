Homöophathie : Nichts als Zucker?

Was die kleinen weißen Kugeln nicht alles können sollen. Im Frühjahr kündigte eine Heilpraktikerin aus der Oberpfalz auf ihrer Internetseite einen Kurs für interessierte Laien an: Für 15 Euro sollten sie einen Abend lang lernen, wie man „Notfälle homöopathisch behandeln“ kann. Zu den Notsituationen, um die es an diesem Abend gehen sollte, zählten laut der Ankündigung auch stark blutende Wunden, Knochenbrüche, Stichwunden und Verbrennungen – Fälle also, in denen ein Anruf beim Rettungsdienst nötig ist.

Doch manche, die an die Heilkraft der Homöopathie glauben, vertrauen ihr offenbar auch dann, wenn es ernst wird. Wer die richtigen Kügelchen im Haus habe, so schrieb es die Heilpraktikerin, könne „viel ruhiger und gelassener damit umgehen“, wenn ein Notfall eintrete.