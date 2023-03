Wie fit ist Deutschland? Darauf gibt es keine ein­deutige Antwort. Es kommt darauf an, wen man fragt und welche Parameter man zugrunde legt. Zu viele Menschen in Deutschland sind vielleicht nicht krank, aber sie sind auf jeden Fall chronisch nicht gesund. Fragt man die Deutschen, dann halten sich etwa zwei Drittel von ihnen für gesund. Dabei ist mehr als die Hälfte von ihnen über­gewichtig, fast jeder dritte Erwachsene hat einen zu hohen Blutdruck, und nahezu fünf Millionen Deutsche sind zuckerkrank.

Bei der eigenen Gesundheitseinschätzung – die Zahlen basieren auf dem „Länderprofil Gesundheit 2021“ von der OECD und der Europäischen Kommission – zeigt sich ein klares sozioökonomisches Gefälle: Bei Personen mit niedrigem Einkommen sagt nur etwa die Hälfte, sie seien gesund. Bei einem hohen Einkommen sind es gut 80 Prozent.

Besonders der sogenannte Body-Mass-Index (BMI) gilt als Leitfaden dafür, wie fit und damit auch gesund ein Mensch ist. Er ergibt sich aus dem Körpergewicht, angegeben in Kilogramm, geteilt durch die Körpergröße in Meter zum Quadrat. Wer einen BMI-Wert von 25 und mehr hat, ist übergewichtig, von 30 an gilt der Mensch als fettleibig (adipös). Während sich der Anteil der übergewichtigen Personen in Deutschland bis in die Siebzigerjahre nur unwesentlich verändert hatte, ist er seither stetig gestiegen.

Wer in den frühen Fünf­zigern geboren wurde, hatte mit Mitte 30 einen durchschnittlichen BMI von 25,8, war also nur leicht übergewichtig. Die in den frühen Achtzigern geborenen Deutschen waren am Anfang ihres Berufs­lebens hingegen schon überwiegend leicht fettleibig (BMI: 30,2). Die Zahlen werden im Alter nicht besser: 73 Prozent der Deutschen sind, wenn sie in Rente gehen, entweder übergewichtig (48,4 Prozent) oder sogar adipös (24,5 Prozent).

Viele Deutsche bewegen sich zu wenig

Hauptgrund für die Körperfülle ist Bewegungsmangel, der sich durch das ganze Leben zieht. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, dass sich jeder Erwachsene pro Woche mindestens 2,5 bis fünf Stunden bewegen sollte, Kinder und Jugendliche müssten laut WHO auf eine Stunde Bewegung am Tag kommen. Doch laut der seit 2003 regelmäßig vom Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin vorgenommenen Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KIGGS) sind die Vierzehn- bis Siebzehnjährigen besonders faul, was körperliche Aktivitäten angeht: Nur 16 Prozent der Jungen und 7,5 Prozent der Mädchen in dieser Altersgruppe bewegen sich demnach ausreichend. Am besten schneiden Klein­kinder im Vorschulalter ab: Fast die Hälfte der Jungen (48,9 Prozent) und 42,5 Prozent der Mädchen sind täglich eine Stunde körperlich aktiv. Bei den Erwachsenen ­folgen nur knapp 24,7 Prozent der Männer und 20,5 Prozent der Frauen den WHO-Empfehlungen.

Auch Rauchen und hoher Alkohol­konsum zählen zu den Risikofaktoren. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) nennt Rauchen sogar „das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutschland“. Jährlich sterben demnach etwa 127.000 Personen an den Folgen des Tabakkonsums. Allerdings ging der Anteil der Raucher in Deutschland seit den Achtzigerjahren stetig zurück. Die Raucherquote sank dabei besonders unter den Jugendlichen: Nach BMG-Angaben rauchte 2001 noch gut jeder vierte Zwölf- bis Siebzehnjährige (27,5 Prozent), 2018 waren es nur noch 6,6 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren sank die Quote im selben Zeitraum von 44,5 auf 24,8 Prozent. Insgesamt raucht noch fast jeder vierte Deutsche. Und die Zahlen steigen leider auch wieder leicht, vor allem weil Jugendliche vermehrt zu E-Zigaretten greifen.

Auch der Alkoholkonsum der Deutschen belastet das Gesundheitssystem. Laut der Drogenbeauftragten der Bundesregierung starben 2020 etwa 10.600 Männer und 3600 Frauen an einer ausschließlich durch Alkoholkonsum bedingten Krankheit (etwa durch Darm- oder Brustkrebs sowie Erkrankungen der Leber und des Herz-Kreislauf-Systems). Auch wenn der Konsum insgesamt leicht rückläufig ist, so trinken fast acht Millionen der Achtzehn- bis Vierundsechzigjährigen in Deutschland regelmäßig Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Als riskant gelten zehn Gramm reiner Alkohol bei Frauen und 20 Gramm reiner Alkohol bei Männern am Tag. Letzteres entspricht etwa einem halben Liter Bier, einem Viertel Liter Wein oder zwei Gläsern Sekt.

Gesundheitsschädliches Trinken ist unter jungen Leuten weit verbreitet

Das besonders gesundheitsschädliche Rauschtrinken (mehr als fünf Halbliter-Gläser Bier für Männer und mehr als vier für Frauen bei einer Gelegenheit) ist unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen weit verbreitet. Im Jahr 2021 haben sich fast ein Viertel der Sechzehn- bis Siebzehnjährigen und mehr als ein Drittel der jungen Erwachsenen (18 bis 25 Jahre alt) innerhalb der vergangenen 30 Tage einen Rausch angetrunken. Oft stehen Rauchen und ein hoher Alkoholkonsum in einem engen Zusammenhang.

Trotz allem hat sich der Gesundheits­zustand der Deutschen in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter verbessert. So ist die Lebenserwartung seit den Fünfzigerjahren klar gestiegen: Vor 70 Jahren wurden Männer im Schnitt 64,6, Frauen 68,5 Jahre alt. Im vergangenen Jahr lag die Lebenserwartung für neugeborene Jungen bei 78,5 Jahren und für neugeborene Mädchen bei 83,4 Jahren. Das ist zwar kein Spitzenrang im internationalen Vergleich, mehr als 20 Länder (darunter Island, Japan, Norwegen, Singapur, Australien und die Schweiz) weisen eine höhere Lebenserwartung auf.

Dennoch liegt Deutschland ein gutes halbes Jahr über dem EU-Durchschnitt, was vor allem auch daran liegt, dass wir uns die höchsten Gesundheitsausgaben in Europa leisten: 2020 waren es 5298 Euro je Einwohner, was ein neuer Höchststand war. Schuld daran war allerdings Corona. Wie sich die Pandemie und mit ihr die Lockdowns und Corona-Beschränkungen mittel- bis langfristig auf die Fitness der Deutschen ausgewirkt haben – das bleibt abzuwarten.