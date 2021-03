Gendermedizin : Auch Männer können an Brustkrebs erkranken

Seit Jahrtausenden beruhen Gesellschaften auf der Annahme, Frauen seien anders als Männer. Andere Bedürfnisse, andere Fähigkeiten – die Auswahl an Vorurteilen ist üppig. Nur an einem Ort schienen Frauen den Männern immer erstaunlich ähnlich zu sein: im ärztlichen Behandlungszimmer. Während biologische und soziale Unterschiede in jeder erdenklichen Situation eine Rolle spielten und sogar für Banalitäten wie das Einparken herangezogen wurden, waren sie in der Arztpraxis plötzlich ziemlich egal.

Das ist ein Problem – für Frauen wie für Männer. Denn Krankheiten werden so teilweise nicht richtig erkannt oder schlecht erforscht. Die Gendermedizin, eine relativ junge wissenschaftliche Disziplin, möchte das ändern und schaut deshalb genauer hin.