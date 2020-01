Mehr Länder schotten sich ab : Frankreich meldet fünften Coronavirus-Patienten

Aus Angst vor einer Pandemie schotten sich immer mehr Länder ab und holen Landsleute nach Hause zurück. Die WHO will zudem abermals zu einer Notfallsitzung zusammenkommen. In Frankreich hat sich eine weitere Person angesteckt.

Auch am Flughafen Hethrow in London tragen immer mehr Menschen eine Mundschutz. Bild: EPA

Weltweit führt die Angst vor einer Pandemie durch das neuartige Coronavirus zu immer drastischeren Abschottungsmaßnahmen: Lufthansa, British Airways und weitere Fluglinien setzten ihre Flüge nach China aus; zahlreiche Länder, darunter auch Deutschland, rieten von Reisen in die Volksrepublik ab. Die Vereinigten Staaten flogen mehr als 200 Landsleute aus Wuhan aus. Ein Charterflugzeug mit den amerikanischen Staatsbürgern verließ am Mittwoch die von dem Coronavirus besonders betroffene chinesische Metropole.

In Frankreich wurde zudem eine fünfte Infektion mit dem Virus bestätigt. Es handele sich dabei um die Tochter des ebenfalls erkrankten 80-jährigen Touristen aus China, sagte Frankreichs Gesundheitsministerin Agnès Buzyn am Mittwochabend. Der Zustand des 80-Jährigen sei ernst, der Mann werde weiter in einem Pariser Krankenhaus behandelt. Außerdem habe sich der Zustand eines weiteren infizierten etwa 30-Jährigen verschlechtert, der seit Ende vergangener Woche behandelt wird.

Buzyn kündigte weiter an, dass ein erstes Evakuierungsflugzeug aus Frankreich noch am Mittwochabend starten sollte, um etwa 200 Franzosen aus dem Zentrum des Virus-Ausbruchs, der zentralchinesischen Millionenmetropole Wuhan, zu holen. Weitere Flüge sind demnach für die kommenden Tage geplant. In einer ersten europäischen Rückholaktion sollten 250 französische Staatsangehörige aus China ausgeflogen werden. Am Donnerstag will Rom eine Maschine zur Evakuierung von Italienern aus Wuhan entsenden. Insgesamt wollen nach Angaben der EU-Kommission mindestens 600 Bürger aus 14 EU-Ländern aus Wuhan ausreisen, darunter hundert Deutsche.

Auch die Bundesregierung bereitet eine Rückholaktion für ihre ausreisewilligen Bürger vor. Sie sollen laut Auswärtigem Amt in den nächsten Tagen mit einem Sonderflug der Luftwaffe nach Frankfurt gebracht werden.

Aus Leipzig wurde zudem am Mittwochabend ein weiterer Verdachtsfall gemeldet: Eine chinesische Zehntklässlerin könnte sich mit dem Coronavirus infiziert haben, meldete die Märkische Allgemeine.

Rund einen Monat nach Meldung der ersten Fälle lag die Zahl der Erkrankten in Festland-China am Mittwoch nach Behördenangaben bei rund 6000. 132 Patienten starben bislang. Außerhalb Chinas gibt es bisher etwa 51 Infektionsfälle in mindestens 18 Ländern, davon vier in Deutschland.

Das Notfallkomitee der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wollte am Donnerstag zu einem abermaligen Krisentreffen zusammenkommen. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus bedauerte am Mittwoch die Entscheidung seiner Organisation von vergangener Woche, das globale Risiko des Virus-Ausbruchs als nur „moderat“ einzustufen. Für Donnerstag beraumte die WHO eine weitere Krisensitzung ihres Notfallkomitees an.

Als Reaktion auf die weitere Ausbreitung des Virus kündigte die Lufthansa am Mittwoch an, bis 9. Februar Flüge von und nach China auszusetzen. Die Entscheidung betrifft auch alle Flüge der Swiss und Austrian Airlines, wie der Konzern erklärte. Zuvor hatte bereits British Airways seine Flüge ausgesetzt. Auch Indonesiens Billigflieger Lion Air, die amerikanische Linie United Airlines und weitere Fluggesellschaften kündigten eine Einstellung oder Reduzierung ihres Flugbetriebs nach China an. Kasachstan kappte alle Reiseverbindungen ins Nachbarland. Bereits am Montag hatte die Mongolei ihre gesamte Grenze zu China geschlossen. Der kleine Pazifikstaat Papua-Neuguinea will gar keine Reisenden aus Asien mehr ins Land lassen.

China versucht bereits seit Tagen mit rigorosen Reisebeschränkungen und der Isolierung ganzer Städte die Ausbreitung des neuen Virus in den Griff zu bekommen. In Wuhan, wo das Virus im Dezember erstmals aufgetreten war, waren die Straßen wie leergefegt. Erstmals seit der Abriegelung der Stadt durch die Behörden habe er seine Wohnung verlassen müssen, sagte ein Passant am Mittwoch der AFP. „Ich habe keine andere Wahl, ich muss Essen kaufen“, fügte er hinzu.

In Deutschland waren am Dienstagabend drei weitere Krankheitsfälle durch das Virus bekannt geworden. Wie im ersten Fall arbeiten sie alle beim im oberbayerischen Landkreis Starnberg angesiedelten Automobilzulieferer Webasto, wie das bayerische Gesundheitsministerium mitteilte. Bei dem ersten in Deutschland infizierten Mann handelt es sich zugleich um die erste bekannte Mensch-zu-Mensch-Übertragung des Virus außerhalb Asiens. Alle vier Patienten sind laut der behandelnden Klinik „symptomfrei und in klinisch gutem Zustand“.