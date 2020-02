Mach die Kobra, Baby! : Welche Fitnesstrends für Kinder geeignet sind – und welche nicht

Meditieren – mit Anleitung

Anke Schipp Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Meditieren liegt bei Erwachsenen im Trend. Es gibt nicht nur zahlreiche Kurse, sondern auch Apps, in denen unter Anleitung tägliche Meditationsübungen ausgeführt werden können. Aber jeder Erwachsene, der das regelmäßig macht, weiß, dass Meditieren zumindest am Anfang gar nicht so einfach ist. Ist es daher für Kinder überhaupt geeignet? Anders als Yoga, bei dem man bestimmte Übungen macht, müssen Kinder erst einmal verstehen, dass bei der Meditation etwas passiert, was man nicht sehen kann. „Das muss man kindgerecht gestalten“, sagt die Kinderärztin und Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), Barbara Mühlfeld. „Es gibt Geschichten, in denen Kinder angeleitet werden, erst ihre Beine und dann die Arme zu spüren, eine Art Körperreise, in der die Kinder lernen, sich wahrzunehmen.“