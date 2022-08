Senken oder nicht? : Was Eltern über Fieber bei Kindern wissen müssen

In diesem Sommer haben so viele Kinder Fieber wie sonst nie. Dazu geht die helfende Arznei aus. Höchste Zeit zu klären, wie Eltern gut mit schlappen Kindern umgehen.

Fangen wir dieses eigentlich für Eltern emotionale Thema einmal ganz unemotional an – mit einem Blick auf die Statistik: In diesem Sommer 2022 gibt es deutlich mehr kranke, hustende, schniefende und fiebernde Kinder als in den vergangenen Jahren. Kinderarztpraxen und auch Kliniken sind voll mit kleinen Menschen, die sich irgendeinen In­fekt eingefangen haben – und natürlich ist auch Corona darunter. Die meisten Er­krankungen verlaufen harmlos, aber trotzdem leiden die Kinder für einige Tage. „Es fühlt sich fast an wie Winter“, sagt eine Pädiaterin aus Frankfurt, deren Sprechstunde selbst in diesen sonnigen Wochen völlig überfüllt ist. „Das kennen wir von dieser Jahreszeit überhaupt nicht. Manche Kinder sind alle zwei Wo­chen krank.“ Und viele von denen, die vor ihr sitzen, haben Fieber. Das Coronavirus macht Fieber, aber auch viele an­dere Erreger, die Erkältungen, grippale Infekte oder Durchfall hervorrufen, lassen die Körpertemperatur steigen. Sie sind jetzt, wo alle Schutzmaßnahmen ge­fallen sind und das Leben den Anschein macht, wieder normal zu verlaufen, ge­nauso auf dem Vormarsch wie das Coronavirus.

Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

In so mancher Apotheke werden El­tern völlig fassungslos, wenn sie hören, dass das, was ihrem Kind verschrieben wurde, nicht da ist. Meist finden sich (noch) Ausweichmöglichkeiten auf andere Produkte. Die Situation macht Eltern aber zunehmend nervös, denn sie leiden ohnehin schon genügend mit, wenn ihre Sprösslinge nicht gesund sind – auch wenn es nichts Ernstes ist, von diesem Fall wollen wir in diesem Text nämlich ausgehen. Ganz besonders aber leiden sie, wenn die Kleinen Fieber haben. Wa­rum macht gerade das Papas und Mamas so viele Sorgen?